S-au găsit soluţii pentru rezolvarea problemelor stimulentelor din Sănătate

ce inseamna normalitate pt sanatate ? tocmai arata la stiri , fluturasi de medici cu salar net peste 15000 lei, peste 22000 lei !!! adica o suta cincizeci de milioane/doua sute douazeci milioane lei vechi !!! asta numai la jobul de stat, caci mai toti lucreaza si in particular, la stat e asa, la norma, uneori nici programul nu se respecta.... in situatia actuala, cand in educatie salariul unui director este PLAFONAT LA 7000 lei brut , vi se pare normal ??? medicii traiesc in alta tara??? a disparut spaga si hotia din sistem???