S-a născut primul copil conceput prin fertilizare in vitro, la Euromaterna

Primele pregătiri pentru efectuarea fertilizării in vitro, în cadrul unei unități constănțene, au fost realizate la Euromaterna, în noiembrie 2010, odată cu deschiderea departamentului specializat. Cinci cupluri s-au prezentat la consultațiile de infertilitate și au primit primele tratamentele pentru pregătirea efectivă a procedeului de fertilizare. Specialiștii constănțeni, conduși de dr. Ioana Luțescu, coordonatorul acestui departament, au fost sprijiniți de dr. Raphael Ron-El, șeful Departamentului de Infertilitate și Fertilizare in Vitro „Assaf Harofeh” din cadrul Univer-sității de Medicină din Tel Aviv.Rezultatele nu s-au lăsat aștep-tate, iar ieri a venit pe lume primul bebeluș conceput urmare a fertilizării in vitro în spitalul constănțean. Este vorba de o fetiță care s-a născut la 39 de săptămâni, cântărind 3.600 de grame și cu o lungime de 50 de centimetri. Părinții au fost la primul procedeu de fertilizare in vitro.