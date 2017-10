S-a descoperit alimentul ce ucide 85% din celulele cancerului pulmonar

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cancerul pulmonar este definit ca fiind o reproducere necontrolata a unor celule anormale in interiorul plamanului. Celulele canceroase se vor grupa si vor forma o tumora pulmonara. Daca celulele canceroase se separa si trec in circulatia sanguina si limfatica, acestea pot ajunge si in alte zone ale organismului formand metastazele.Aceasta forma de cancer este o forma destul de agresiva, cu o evolutie rapida, scrie BZI.ro. Cancerul pulmonar este cea mai frecventa neoplazie din lume, cu incidenta maxima la barbati. La femei, cancerul pulmonar este al doilea cel mai frecvent cancer dupa cel mamar.Un studiu publicat in 2013 pe PubMed, un site al National Institute of Health a scos la iveala ca apigenina, o substanta care se gaseste in patrunjel, poate distruge 86% dintre celulele cancerului pulmonar. Apigenina este un compus care se gaseste si in alte alimente precum telina, portocalele, ceapa, potrivit doctorulzilei.ro. Insa, parunjelul este cea mai bogata sursa de apigenina, in special cel uscat. Un alt studiu publicat in China in 2005 a scos la iveala ca apigenina din patrunjel este eficienta in combaterea cresterii celulelor canceroase. Cercetarea a fost publicata in revista Molecular Pharmacology.