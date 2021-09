S-a deschis sezonul virozelor la copii. Cum îi puteți proteja

Chiar dacă antitermicele pot fi eficiente în reducerea febrei, acestea se vor administra copiilor doar dacă se cunosc dozele și intervalul de administrare. În caz contrar, se va lua legătura cu medicul de familie sau cu medicul pediatru. Totodată, hidratarea adecvată este un remediu benefic dovedit în ameliorarea febrei. Înainte de toate, însă, trebuie să știți că febra este perfect normală într-o anumită măsură, fiind un semn că organismul luptă împotriva infecției.





În cazul tusei, în schimb, dacă cel mic are mai mult de un an, încercați să îi dați o jumătate sau o linguriță de miere. În ceea ce privește congestia nazală, aceasta este frecvent întâlnită la bebeluși și copii mici, cauzele fiind, de cele mai multe ori, răceala, gripa sau alergiile. În astfel de situații, pentru curățarea corectă a nasului este indicat a se folosi un bulb nazal pentru sugari sau un aspirator pentru a aspira mucusul din nasul bebelușului. Puteți, de asemenea, să folosiți soluție salină pentru toaletarea nasului. Dacă copilul este mai mare și capabil, poate fi învățat să sufle nasul. Mare atenție! Nu utilizați decongestionante nazale la copiii mai mici de trei ani. Foarte important este și să mențineți o umiditate optimă în camera copilului. Dacă aerul este prea uscat, poate fi folosit un umidificator. În cazul în care micuțul se simte foarte rău, sunați la 112, dar numai dacă are dificultăți de respirație sau este incapabil să respire, a început să tușească sau să se sufoce după ce a fost hrănit, are o tuse asociată cu orice modificare a culorii pielii, cum ar fi nuanțe de albastru în jurul gurii. Apelul trebuie, neapărat, făcut, mai ales dacă cel mic pare că nu respiră, nu poate vorbi sau mânca.





De cele mai multe ori se vorbește despre virusurile care cauzează răceală sau gripă atunci când copilul prezintă tuse sau secreții nazale (congestie nazală). Cert este că și alergiile pot cauza astfel de simptome, plus mâncărimi ale ochilor sau strănut în salve, cum ar fi rinita alergică determinată de acarienii din praful de casă, polen, mucegai sau fum de țigară. Mare atenție și la febra crescută, scaune diareice sau vărsături, întrucât acestea pot semnala infecția cu virusul SARS-CoV-2 la copii.Ce pot face părinții atunci când bebelușii și copiii mici au secreții nazale, tuse sau febră? Potrivit dr. Elena Andrei, în cazul răcelii și gripei, cauzate de virusuri, antibioticele nu vă sunt de ajutor. Ba dimpotrivă, acestea, pot crește, în unele cazuri, rezistența bacteriilor la antibioticul respectiv ceea ce, în eventualitatea unei infecții bacteriene, când chiar este indicat, este un real motiv de îngrijorare.