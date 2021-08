Roşiile conţin o mulţime de nutrienţi şi antioxidanţi

Licopenul este substanţa care dă culoarea roşie tomatelor. Numeroase cercetări au arătat că acest compus este un antioxidant bun şi că inhibă dezvoltarea celulelor canceroase. Specialiştii susţin că licopenul este o substanţă ce poate acţiona asupra radicalilor liberi, diferit faţă de ceilalţi antioxidanţi şi astfel este foarte eficient în neutralizarea acestora.





Alte efecte nedovedite ale licopenului sunt: scăderea colesterolului, stimularea sistemului imunitar şi prevenirea formării cheagurilor de sânge. În plus, fibrele, potasiul, vitamina C şi colina din roşii menţin inima sănătoasă.





Roşiile sunt extrem de cunoscute pentru calităţile nutriţionale excepţionale pe care le au. Mai mult decât atât, ele previn anumite boli şi aduc beneficii importante pentru sănătate. De exemplu, o roşie de dimensiune medie (aproximativ 123 de grame) are 22 de calorii, zero grame de grăsimi, cinci grame de carbohidraţi şi un gram de proteine. Totodată, tomatele sunt surse importante de vitamina A şi C şi acid folic. Ele conţin o mulţime de nutrienţi şi antioxidanţi inclusiv acidul alfa-lipoic, licopen, colină, beta-caroten şi luteină. Acidul alfa-lipoic ajută organismul să transforme glucoza în energie. Unele studii arată că acesta poate ajuta la echilibrarea nivelului de zahăr din sânge, îmbunătăţeşte vasodilataţia, previne retinopatia în cazul diabeticilor şi ajută la menţinerea sănătăţii creierului.