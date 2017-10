Roşiile, aliaţi de nădejde în curele de slăbire

Roșiile, aliați de nădejde în curele de slăbire

Roșiile sunt apreciate pentru gustul lor, dar, atrag atenția medicii, nu trebuie ignorate nici avantajele pe care le oferă stării de sănătate. Bogate în licopen, minerale (potasiu, fosfor, magneziu, fier), vitaminele A, B și C și acid folic, roșiile sunt de ajutor în prevederea bolilor cardiovasculare, a infarctului miocardic și a accidentelor vasculare cerebrale. Pe de altă parte, o roșie de mărime medie are 11 calorii, iar peste 90% din greutatea ei este apă. În plus, având în vedere și proprietățile sale diuretice, roșia devine astfel un aliat important în dietele de slăbire.