Roşii cancerigene, pui cu hormoni de creştere, sucuri ce "prăjesc" creierul: Şi noi ce mai mâncăm?

Articol alarmist... pentru ca automobile

De unde va informati cand compuneti astfel de articole? Din Times New Roman, Kamikaze, Libertatea? Si uite asa apare panica... Hormonii de crestere sunt interzisi in Uniunea Europeana... Publicati si niste studii ceva, nu aruncati asa la misto niste "bombe" sa se sperie lumea! In ce produse de la noi s-au gasit hormoni de crestere? Sa va aud! Desi este adevarat ca nu prea mai mancam natural (dar asta nu e e de acum 10 ani, ce pe vremea lu' Ceasca nu se foloseau pesticide si erbicide?), hai sa nu ne alarmam chiar pentru orice!