Românii vor plăti şi spitalizarea

Românii vor plăti și spitalizarea

Guvernanții au aprobat, în cadrul ședinței de miercuri, proiectul de lege privind introducerea coplății în sistemul sanitar, începând din 2011. „Introducerea mecanismului de coplată prin tichetul moderator pentru sănătate reprezintă una din principalele clauze ale angajamentului financiar pe care Guvernul României l-a încheiat cu FMI și Banca Mondială”, a declarat ministrul Sănătății, Cseke Attila. Coplata se va aplica prin introducerea unui tichet de sănătate, iar contribuția personală a fiecărui cetățean la sănătate nu va depăși 600 de lei pe an. Astfel, bolnavii vor scoate bani din buzunar când merg la medicul de familie (5 lei pentru consultație, 15 lei pentru vizitele la domiciliu), la specialist (10 lei pentru consultație în timpul programului și 20 lei pentru cea din afara programului) sau la spital. De fiecare dată când vor fi internați în spital, românii vor trebui să plătească 50 de lei per spitalizare. Nu vor plăti însă pentru problemele de sănătate urgente. Prin introducerea tichetelor pentru sănătate se vor genera în sistem aproximativ 378 milioane de lei pe an, fonduri care vor rămâne la furnizorii medicali.