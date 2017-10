Românii preferă spitalele private şi le ocolesc pe cele de stat

Românii preferă spitalele private și le ocolesc pe cele de stat

Trei din cinci români (61%) au apelat, în ultimul an, la serviciile private în detrimentul celor publice pentru analize medicale de laborator, în timp ce serviciile de stat au fost folosite cel mai mult în cazul spitalizărilor (39%) și al intervențiilor chirurgicale (25%), relevă un studiu de specialitate, dat publicității, astăzi.Conform sursei citate, șapte din zece români din mediul urban folosesc tehnologia pentru activități legate de sănătate, iar cei mai mulți dintre aceștia (58%) susțin că astfel au un control mai mare asupra stării de sănătate, alte beneficii indicate fiind un stres redus în ceea ce privește afecțiunile proprii sau ale familiei (44%) și o comunicare mai ușoară cu medicii (42%).În ceea ce privește starea actuală de sănătate a românilor din mediul urban, 35% au declarat că suferă de boli cronice (50% dintre cei cu vârsta peste 45 de ani și 24% dintre cei sub 45 de ani). Cei mai mulți sunt interesați în special de prevenție (58%), dar și de informații actualizate pe teme legate de sănătate (34%). De asemenea, românii au preferat în ultimul an serviciile private de sănătate mai mult decât pe cele publice pentru analize medicale de laborator (61% vs. 40%) și pentru teste de imagistică (37% vs. 27%), în timp ce serviciile de stat au fost folosite în special în cazul spitalizărilor (39% vs. 9%) și al intervențiilor chirurgicale (25% vs. 11%).Sursa: agerpres.ro