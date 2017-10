Românii, la coada clasamentului în ce priveşte consumul de peşte

Românii, la coada clasamentului în ce privește consumul de pește

"Un român consumă, în medie, 5 kilograme de pește pe an, față de 10 kilograme înainte de 1989. În acei ani, peștele rămăsese cam singura proteină animală care se mai găsea pe piață, iar asta explică consumul mai mare. România are acum cel mai mic consum de pește pe cap de locuitor din Uniunea Europeană, pentru că nu avem o piață dezvoltată pentru acest segment", a declarat agenției MEDIAFAX Cătălin Platon, directorul executiv al Asociației Naționale a Producătorilor din Pescărie Romfish, scrie csid.ro.Prin comparație, în Belgia se consumă 25 de kilograme de carne de pește pe an, în Croația 20 de kilograme, în Cehia - 9,5 kg, în Franța - 35 kg, în Germania - 14 kg, în Grecia - 20 kg, Italia - 25 kg, Polonia - 12 kg, Spania - 42 kg și Marea Britanie - 19 kg. Cel mai mult pește din Europa consumă islandezii, 90 de kilograme pe an.