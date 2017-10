Românii, codaşi la vizitele la dentist

Românii, codași la vizitele la dentist

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Dintre europeni, românii se preocupă cel mai puțin de starea danturii lor. Potrivit unui Eurobarometru asupra sănătății dentare a cetățenilor europeni, publicat de Comisia Europeană, românii ocupă ultimul loc în clasamentul vizitelor la mediul stomatolog. Doar 34% dintre români merg la dentist cel puțin o dată pe an, în timp ce olandezii acor-dă cea mai mare atenție sănătății dinților (83% dintre ei au mers la dentist într-un an), urmați de danezi (78%), luxemburghezi (77%) și germani (77%). Cu 52%, francezii se situează sub media europeană de 57%. Dintre motivele menționate de români pentru că nu au fost la dentist s-au remarcat prețul mare al controalelor și tratamentelor dentare, lipsa danturii false, precum și problemele dentare minore. „Unul dintre motivele pentru care românii nu merg la dentist este educația. Educația noastră privind starea danturii lor nu este eficientă. Avem prea multe lacune”, explică Delia Barbu, vicepreședintele Colegiului Medicilor Dentiști din România. Jumătate dintre europeni au declarat că au fost la dentist pentru un control de rutină sau pentru detartrare. O treime dintre ei au mers pentru un tratament banal și aproape un european din cinci, pentru un tratament de urgență.