Românii, „campioni“ la numărul de cazuri de tuberculoză multidrog

Ministerul Sănătății intenționează să creeze mai multe programe care să aibă în atenție bolile pulmonare. Acestea au un impact important asupra duratei și calității vieții, de aceea trebuie ținute sub control.„În demersurile noastre pentru realizarea de politici ne uităm foarte mult la indicatori privind speranța de viață, dizabilitate din cauza diverselor afecțiuni. Din acest punct de vedere, BPOC, astmul bronșic duc la pierderea multor ani de viață. Aceasta face ca bolile pulmonare să fie în vizorul nostru în principal”, a precizat Cristina Vladu, consilier în cadrul Ministerului Sănătății.Potrivit acesteia, în pachetul de bază pentru medicina de familie apare componenta de monitorizare a bolilor pulmonare și a anunțat că Ministerul Sănătății are în vedere campanii pentru a crea comportamente sănătoase cu scopul de a combate flagelul fumatului.„Tuberculoza multidrog rezistentă e pe agenda noastră. În afară de faptul că suntem pe primul loc în rândul statelor europene referitor la tuberculoza multidrog rezistentă sunt încă deficiențe de management, dar nu neapărat de management, poate și de finanțare sec-vențială și nu comprensivă. Nu există o finanțare predictibilă a acestor programe care să le dea răgazul să se dezvolte suficient. Am încercat să compensăm acest fapt prin aplicarea de minister în colaborare cu Institutul «Marius Nasta» la un grant pe fonduri norvegiene în care s-au cerut aproximativ cinci milioane euro”, a mai spus reprezentantul MS.