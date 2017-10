"România, printre cele mai active ţări din Europa în ecografia fetală"

"România, printre cele mai active țări din Europa în ecografia fetală"

O spune chiar dr. Marcin Wiechec din Polonia, medic specialist în obstetrica mondială, care a acceptat să vină în țara noastră pentru a împărtăși din experiența lui și medicilor români. Expertul polonez se află, zilele acestea, în Constanța, unde predă în cadrul cursului VISUS. Zeci de medici din toată țara și importante nume ale medicinii fetale mondiale participă, de ieri, la cursul internațional de ecografie VISUS (Vienna International School of Ultrasound Sonography), dedicat medicilor obstetri-cieni. Cursurile se desfășoară la Hotelul Iaki din stațiunea Mamaia și sunt organizate de Asociația Română de Medicină Perinatală (ARMP), împreună cu Euromaterna, primul spital privat de obste-trică ginecologie din Dobrogea. Participanții învață de la experți renumiți metode de monitorizare ecografică a sarcinii după ultimele standarde ale Fundației de Medicină Fetală din Marea Britanie.Unul dintre trainerii specializați în obstetrica mondială care predă în cadrul cursurilor este dr. Marcin Wiechec. Experiență de 12 ani în medicină Medicul polonez este, în prezent, consultant în diagnosticarea fetală și ultrasunete la Clinica de Obstetrică și Perinatologie a Spitalului Universitar din Cracovia, Polonia. Dr. Wiechec a absolvit în medicină la Universitatea Jagiellonian a Colegiului Medical din Po-lonia în 1998, după care s-a specializat în obstetrică / ginecologie la Centrul pentru Examene Medicale din Lodz, Polonia, unde a absolvit cu o diplomă postuniversitară în 2007. Dr. Marcin Wiechec este un lector respectat pe plan internațional și a vorbit la congrese, cursuri și ateliere de lucru în Europa, Statele Unite ale Americii și Emiratele Arabe Unite. Totodată, medicul este co-autor a 21 de cărți și documente în diagnosticarea cu ultrasunete, medicină fetală și endoscopie și din 2007 are propriul cabinet medical de obstetrică-ginecologie în Cracovia.Într-una din pauzele din cadrul cursului, am reușit să îl convingem pe medicul polonez să stea de vorbă cu noi și să ne spună de ce a ales să vină în țara noastră pentru a preda acest curs. - Care este importanța unei astfel de sesiuni științifice în România?- Aceste întâlniri sunt deosebit de importante datorită faptului că utilizăm aparatură cu ultrasunete din ce în ce mai sofisticată. Progresele tehnologice ne permit depistarea anomaliilor, mult mai devreme decât în trecut. Niciun doctor din lume, în timpul întregii vieți profesionale, nu poate detecta toate anomaliile fetale posibile pentru că sunt foarte rare, apar doar în 3 - 4 la sută din cazuri. Prin astfel de întâlniri, putem să facem schimb de experiență. Fără aceste sesiuni științifice am lucra independent unii față de ceilalți. În plus, sunt foarte încântat de colaborarea cu Asociația Română de Medicină Perinatală. Călătoresc foarte mult în partea de est, sud, și nord a Europei și trebuie să spun că România este una dintre cele mai active țări în domeniul ultrasunetelor fetale. Întotdeauna promovez această țară printre medicii din lume. - Acesta este și motivul pentru care ați ales să predați cursul VISUS în țara noastră?- Sunt de părere că, la fel ca orice lucru bun în viață, totul începe din pasiune. Dacă ai pasiune, poți ajunge departe în acest domeniu, însă când munca devine o rutină, eficacitatea muncii va fi redusă. Doctori ca prof. Florin Stamatian, președintele Asociației Române de Medicină Perinatală și alți medici pe care i-am cunoscut astăzi (n.r. ieri) la Constanța chiar sunt pasionați de ceea ce fac. Îmi amintesc una dintre primele mele întâlniri cu prof. Stamatian, când mi-a arătat mapa sa despre ultrasunete la începutul anilor ‘80. Mi-a prezentat atunci multe abor-dări interesante în anatomia fetală pe care am ajuns să le folosim în prezent. După părerea mea, el este unul dintre pionierii ecografiei fetale în această regiune din Europa.- Ecografia fetală a luat amploare în ultimii ani. Ce aduce nou cursul VISUS pentru obstetricienii români?- De exemplu, astăzi (n.r. ieri), am încercat să simplific mai multe aspecte dificile legate de detectarea timpurie a anomaliilor, pentru că datorită tehnologiei avansate le putem detecta mult mai timpuriu. Dacă înainte, anomaliile cardiace la făt erau descoperite la 20 de săptămâni de sarcină, la ora actuală le putem detecta după doar 12 - 13 săptămâni. La fel și anomaliile neurologice cu defecte severe complexe. Suntem din ce în ce mai buni în depistarea sindroamelor genetice. Am discutat cu doctorii constănțeni cum se tratează pacienții și cum trebuie abordat screening-ul în privința anomaliilor naturale din primul trimestru de sarcină. Vom mai vorbi și despre testările invazive, pentru că sunt îmbunătățite acum, în special acele pe care le folosim. Procedura este mult mai sigură pentru pacienți. De asemenea, vom face și practică, vom realiza ecografii împreună și vom vorbi despre cum să ne îmbunătățim competențele în domeniul ultrasunetelor fetale.Întrebat dacă va mai reveni în România, Dr. Marcin Wiecheæ a precizat că are de gând să mai viziteze țara noastră și de aceea speră să fie invitat și pe viitor la astfel de evenimente. Totodată, medicii de la Euromaterna au declarat că vor ca acest curs să devină o tradiție la malul mării. Aceștia au în plan să organizeze Cursul internațional de ecografie VISUS, la fiecare sfârșit de vară, pe litoralul românesc.