România pierde Agenţia Europeană a Medicamentului. Bucureştiul, pe locul 7 în topul oraşelor

România pierde Agenția Europeană a Medicamentului. Bucureștiul, pe locul 7 în topul orașelor

Ştire online publicată Joi, 02 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Bucurestiul obtine o nota proasta din partea Agentiei Europene a Medicamentului in ceea ce priveste accesul la piata muncii, accesul la servicii sociale si medicale pentru copii si sotiile/sotii angajatilor EMA, apreciindu-se ca nu indeplineste cerintele de relocare a sediului din aceste puncte de vedere.Agentia Europeana a Medicamentului a publicat vineri evaluarea ofertelor tarilor care doresc sa-i gazduiasca sediul, dupa Brexit, si care au fost remise Comisiei Europene.Agentia a evaluat ofertele din punct de vedere al facilitatilor oferite de cladirea propusa si al informatiilor legate de accesibilitate, existenta unor facilitati adecvate pentru educatie, accesul la piata muncii, securitate sociala si de sanatate, precum si asigurarea continuitatii activitatii.In ceea ce priveste accesibilitatea locatiei, au fost avute in vedere, spre exemplu, existenta hotelurilor in apropiere, aeroporturile si cursele pe care le asigura acestea, inclusiv spre locatii precum Tokyo sau Washington etc. In ceea ce priveste cladirile propuse, au fost analizate spre exemplu facilitatile IT (retele telecom, Wi-Fi) dar si securitatea accesului in sediu sau facilitati pentru conferinte.La accesul pe piata muncii, securitate sociala si de sanatate, EMA a evaluat inclusiv drepturi egale pentru persoanele LGBT.EMA a clasificat indeplinirea criteriilor prin patru culori: verde inchis (indeplineste criteriile), verde deschis (indeplineste criteriile dar ridica semne de intrebare in ceea ce priveste realizarea lor in intervalul de timp necesar), portocaliu deschis (indeplineste partial criterii si ridica semne de intrebare majore legate de continuitatea activitatii) si portocaliu inchis (nu indeplineste criteriile si deci nu asigura continuitatea afacerii).In ceea ce priveste cladirea propusa, Bucurestiul primeste doua note portocaliu deschis: cladirea va fi gata in trimestrul I din 2019, dar salile de intalnire par sa fie intr-o cladire separata si nu e clar daca sunt dedicate doar pentru EMA. In plus, saloanele pentru delegati nu sunt prevazute in oferta.La facilitati, oferta include o retea de telecomunicatii de mare capacitate si viteza, precum si facilitati de securitate, insa nu mentioneaza nimic legat de facilitatile pentru conferinte (transmisii video, sistem de votare etc)La planul de relocare, Bucurestiul primeste portocaliu inchis, in conditiile in care acesta "depinde puternic de contributia tehnica si managementul EMA".In plus, nu e descrisa nicio structura de guvernanta si niciun sprijin de aprovizionare. In ciuda confirmarii ca sediul va fi gata in primul trimestru din 2019, oferta face referiri la eventuale intarzieri.Note proaste la sediile propuse mai primesc Atena, Dublin, Malta, Sofia, Stockholm, Varsovia, Zagreb si Porto.In ce priveste asigurarea continuitatii afacerii, Bucurestiul primeste portocaliu inchis la disponibilitatea angajatilor de a se muta aici, la fel ca si Atena, Sofia, Malta, Varsovia, Zagreb sau Helsinki. Primeste insa verde deschis pentru accesibilitatea locatiei si existenta unor facilitati adecvate pentru educatia copiilor angajatilor EMA.