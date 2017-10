România, pe ultimul loc la cheltuieli pentru sănătate și la investigații RMN și CT

Ştire online publicată Vineri, 05 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

In Romania se inregistreaza cele mai mici cheltuieli pe cap de locuitor pentru sanatate, in timp ce numarul investigatiilor RMN si CT, precum si al mamografiilor, este cel mai mic din UE, potrivit unui raport al OECD si al Comisiei Europene, scrie Mediafax.Numarul doctorilor la mia de locuitori varia, in 2012, de la 6,2 doctori in Grecia, 4,9 in Austria si 4,4 in Lituania, la 2,5 in Romania si Slovenia si 2,2 in Polonia, arata un raport al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) si al Comisiei Europene.