România importă spermă. Află de ce şi de unde

România importă spermă. Află de ce și de unde

Ştire online publicată Joi, 29 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Clinicile din România unde se fac inseminări și fertilizări importă spermă de la băncile din Danemarca și din Germania. Motivul? Lipsa donatorilor români.Potrivit jurnaliștilor de la evz.ro, voluntarii români sunt prea puțini, pentru că nu sunt recompensați material. Ei nu primesc nici măcar bonuri de masă, cum se oferă celor care dau sânge.Fiecare donator de spermă are o fișă care cuprinde greutatea, înălțimea, culoarea părului, a ochilor și studiile. Fără nume și fără poze. În România, o inseminare costă 450 de lei și are șanse de reușită de 10-12%.Fertilizarea in vitro poate ajunge, cu tot cu tratament, la 3.000 de euro, dar șansele de a concepe astfel un copil sunt mai mari.