România are un reprezentant OMS

Ştire online publicată Miercuri, 17 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Incepand din aceasta toamna, dupa mai bine de 10 ani, Romania il are pe conf. dr. Alexandru Rafila ca reprezentant in Comitetul Permanent al Comitetului Regional al Organizatiei Mondiale a Sanatatii pentru Europa.Conf dr. Alexandru Rafila este consilier al ministrului Sanatatii, microbiolog si specialist in sanatate publica, sef laborator microbiologie in cadrul Institutului National de Boli Infectioase “Matei Bals” si seful catedrei de Microbiologie din cadrul UMF “Carol Davila”. El a castigat, prin consens, unul din cele 4 mandate din cadrul Comitetului Permanent, scrie paginamedicala.ro.