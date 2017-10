România are cea mai ridicată rată a mortalităţii infantile din UE

România are cea mai ridicată rată a mortalității infantile din UE

Organizația „Salvați Copiii” susține că țara noastră se situează în fruntea clasamentului privind rata mortalității infantile din Europa, înregistrând 11 decese în rândul copiilor sub 5 ani, la 1.000 de locuitori. Rata de deces la copiii sub un an este de 13 la mie, în vreme ce media Uniunii Europene este de 5,7 la mie. Potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Constanța, jumătate dintre copiii sub un an mor în prima lună de viață, mai precis în perioada 0-27 de zile de viață. „Potrivit estimărilor, rata de mortalitate infantilă va mai crește până în 2015", a arătat Nicoleta Bută, reprezentant DSP. Principalele cauze de deces sunt malformațiile congenitale (potrivit statisticilor, doar 33% dintre nou-născuți sunt testați genetic), și lipsa de informare a mămicilor cu privire la educația reproductivă.