Robert a primit şansa de a zâmbi din nou

Robert a primit șansa de a zâmbi din nou

Robert, băiețelul de două luni care s-a născut cu o gravă anomalie a buzei și a cerului-gurii, v-a zâmbi din nou, datorită oamenilor cu suflet mare, acesta va putea fi operat cât de curând. Mama băiatului a ținut să mulțumească tuturor celor care au contribuit la înfăptuirea acestui lucru minunat, inclusiv jurnaliștilor și cititorilor Ziarului „Cuget Liber”.„Acum câteva zile eram foarte supărați că nu știam ce să facem, unde să mergem, cum să ne facem copilul bine. Raza de speranță a venit după ce am vorbit pentru prima dată cu domnii Vlad Placintă și dr. Tănase Tasențe de la Asociația «Salveaza o inimă» și mi-au promis că o ne ajute să strângem tăți banii necesari pentru cele trei operații la buziță și la cerul-gurii. Credeam că va dura cel puțin o lună sau chiar două, totuși 6.000 de Euro este o sumă colosală pentru noi. Azi dimineață, când m-am trezit, am avut parte de surpriza vieții mele. Am fost sunată de domnul președinte, Vlad Placintă, și mi-a comunicat că în doar câteva zile s-au strâns toți banii pentru băiețelul nostru. Nu mi-a venit să cred, am plâns de bucurie, nu îmi puteam găsi cuvintele. Vreau să mulțumesc în mod explicit Asociației «Salvează o inimă», jurnaliștilor și cititorilor Ziarului Cuget Liber și tuturor oamenilor cu suflet mare care au înfăptuit acest miracol. Nu o să uităm niciodată minunatul vostru gest”, declarat Valentina Meu, mama lui Robert.