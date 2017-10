Risc dublu de cancer pentru tinerii care se bronzează artificial

Aproximativ 800 de europeni pierd lupta cu cancerul de piele în fiecare an după ce folosesc cabine de bronzat cu raze ultraviolete. În plus, persoanele care se bronzează în astfel de aparate prezintă un risc cu 20% mai crescut de a dezvolta într-o bună zi un melanom. Această statistică îngrijorătoare aparține unui studiu publicat săptămâna aceasta în British Medical Journal. Potrivit analizei realizate de Institutul Internațional de Cercetare și Prevenire din Lyon și de Institutul European de Oncologie din Milano, din cele 64.000 de cazuri de melanom cutanat diagnosticate în fiecare an în 18 țări europene, în jur de 3.500 sunt legate de folosirea cabinelor cu raze UV. Cercetătorii de la cele două institute consideră că riscul de melanom cutanat crește cu 20% în cazul celor care au folosit cel puțin o dată aceste aparate de bronzat care emit raze ultraviolete artificiale. Mai mult, riscul de a dezvolta un melanom este dublat când astfel de aparate sunt utilizate înainte de vârsta de 35 de ani. Dacă utilizarea cabinelor de bronzat în rândul adolescenților și al tinerilor adulți nu se reduce în mod substanțial în termen scurt, trebuie luate în calcul acțiuni mai radicale, cum ar fi interdicția cabinelor pentru utilizarea publică, se mai spune în analiza cercetătorilor.Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, melanomul se numără printre cancerele care afectează un număr tot mai mare de persoane la nivel mondial, cu o creștere de 3 până la 7% pe an în ultimii 40 de ani în rândul populației albe din diferite țări ale lumii, mai ales din cauza expunerilor nelimitate la soare.