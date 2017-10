Risc dublu de boli cardiovasculare pentru seropozitivi

Persoanele infectate cu virusul HIV, care declanșează SIDA, prezintă un risc de două ori mai mare de a suferi o criză cardiacă sau un accident cerebral în comparație cu restul populației. Aceasta este concluzia unui studiu publicat, ieri, în Statele Unite, informează Mediafax.ro.Creșterea riscului cardiovascular la acești pacienți aflați sub tratament antiretroviral pare să fie cauzată de o inflamare a arterelor, spun autorii studiului, publicat în Journal of the American Medical Association (JAMA), prezentat la cea de-a 19-a Conferință internațională despre SIDA.Pentru acest studiu, cercetătorii au analizat rezultatele generate de scanarea arterelor la 81 de pacienți, dintre care o treime erau infectați cu HIV, aflați sub tratament antiretroviral și fără antecedente cunoscute din domeniul bolilor cardiovasculare. Alți 27 de pacienți erau seronegativi și nu sufereau de boli ale arterelor, iar al treilea grup era format din 27 de persoane seronegative care sufereau de ateroscleroză. Imaginile scanate au dezvăluit că nivelul inflamațiilor aortei la pacienții seropozitivi era în mod considerabil mai mare decât la grupul de seronegativi fără maladii vasculare. Aceste niveluri erau comparabile cu cele de la pacienții seronegativi suferind de ateroscleroză.