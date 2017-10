Ridichea neagră purifică organismul

Marţi, 06 Iulie 2010.

Ridichea neagră nu este cultivată pentru mâncare, din cauza iuțelii, dar este recomandată pentru tratarea unor afecțiuni, datorită conținutului ridicat de sulf, potasiu, fier și magneziu, vitaminele A, B, C, E, proteine, calciu, seleniu, acizi grași etc. În trecut, rădăcinile ridichii negre erau utilizate în Europa ca stimulent gastro-intenstinal, purificator și calmant al canalului biliar, ca bază de tratament pentru ficat, vezica urinară și sistemul digestiv. De asemenea, această legumă este un antioxidant care combate îmbătrânirea, răcea-la și gripa, ajută la remedi-erea deficiențelor de vitamine, la terapia glandei tiroide și a sistemului respirator. Partea folosită cel mai des în consum este rădăcina, dar și frunzele sunt comestibile și indicate pentru terapii medicale - pentru tratarea indigestiei și constipației. Trebuie menționat că înainte de a începe o cură naturistă, este important să aveți un diagnostic clar, astfel încât să nu vă agravați starea de sănătate, consumând un aliment care v-ar putea fi contraindicat.