Ridichea neagră are beneficii uimitoare pentru sănătate. Află totul!

Calculii renali sunt dizolvati in urma tratamentului intensiv cu suc de ridiche-neagra: da pe razatoare o radacina si stoarce sucul. Bea cate o jumatate de pahar in fiecare dimineata, pe stomacul gol, timp de doua luni, scrie BZI.ro.Drenarea ficatului si a vezicii biliare sunt printre principalele responsabilitati ale ridichii-negre, crescand cantitatea si fluiditatea biliara. Daca introduci in alimentatia ta ridichea neagra, fie si pentru cateva zile, intestinele vor trece printr-un proces de curatare foarte benefic, scrie ccplus.ro.