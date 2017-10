Ridicarea greutăţilor poate afecta coloana vertebrală

Ridicarea greutăților poate afecta coloana vertebrală

Durerile de șale, cum sunt numite în popor, sau lumbago, în termeni medicali, se manifestă printr-o durere vie, care de obicei apare brusc la nivelul coloanei vertebrale lombare sau a șalelor. Potrivit medicului de familie Daniela Plângu durerea survine după o mișcare greșită cum ar fi răsucirea sau aplecarea bruscă a corpului, ridicarea de greutăți, adoptarea unei poziții incorecte a coloanei ca urmare a dormitului în tren sau în mașină, după conducerea autoturismului sau statul îndelungat în picioare, eforturi fizice mari, ca urmare a răcelii și curenților reci sau, uneori, fără nicio cauză evidentă. Durerea este localizată la mușchii șalelor și este dată de inflamație sau de mici traumatisme ale coloanei vertebrale ori ale discurilor intervertebrale, care până la urmă prind și nervii ce merg la mușchii spatelui și la membrele inferioare. În astfel de cazuri, medicul a precizat că orice mișcare a coloanei vertebrale, respirația, tusea sau strănutul, accentuează durerile. Medicul Daniela Plângu a mai precizat că, în majoritatea cazurilor de lumbago, bolnavul merge ținându-și bustul rigid, țeapăn sau înclinat într-o parte, nu se poate ridica din pat, fapt ce îl face inapt pentru muncă. În repaus sau în anumite poziții, durerile mai încetează, dar ele reapar la cea mai mică mișcare. Formele ușoare se vindecă în decurs de 5-10 zile Primele îngrijiri în această afecțiune constau în starea de repaus pe care trebuie să o adopte bolnavul. El trebuie să stea culcat pe spate, de preferință pe un pat tare. Căldura sub diferite forme, cum ar fi compresele calde și uscate, cărămizile încălzite și învelite într-un prosop, sticlele cu apă fierbinte sau o pernă electrică, are efecte calmante asupra durerii. De asemenea, cataplasmele cu muștar sau cu făină de cereale au un efect asemănător. Totodată, medicul spune că este indicat masajul cu Revulsin. În același timp, se iau calmante ale durerii: Algocalmin, Aspirină, Fasconal sau Paracetamol, câte un comprimat la 6-8 ore. După acest tratament, formele ușoare, necomplicate de lumbago, se vindecă în decurs de 5-10 zile. Dacă durerile continuă și iradiază de-a lungul unui picior fiind însoțite de amorțiri și furnicături, se va consulta un medic neurolog. De obicei, lumbago recidivează chiar și după mai mulți ani, mai ales la persoanele obeze și la cele cu musculatura spatelui mai slab dezvoltată. De aceea, bolnavul trebuie să evite ridicarea de greutăți și pozițiile incomode, să practice gimnastica medicală și să poarte o centură sau un brâu lat.Durerile de șale, cum sunt numite în popor, sau lumbago, în termeni medicali, se manifestă printr-o durere vie, care de obicei apare brusc la nivelul coloanei vertebrale lombare sau a șalelor. Potrivit medicului de familie Daniela Plângu durerea survine după o mișcare greșită cum ar fi răsucirea sau aplecarea bruscă a corpului, ridicarea de greutăți, adoptarea unei poziții incorecte a coloanei ca urmare a dormitului în tren sau în mașină, după conducerea autoturismului sau statul îndelungat în picioare, eforturi fizice mari, ca urmare a răcelii și curenților reci sau, uneori, fără nicio cauză evidentă. Durerea este localizată la mușchii șalelor și este dată de inflamație sau de mici traumatisme ale coloanei vertebrale ori ale discurilor intervertebrale, care până la urmă prind și nervii ce merg la mușchii spatelui și la membrele inferioare. În astfel de cazuri, medicul a precizat că orice mișcare a coloanei vertebrale, respirația, tusea sau strănutul, accentuează durerile. Medicul Daniela Plângu a mai precizat că, în majoritatea cazurilor de lumbago, bolnavul merge ținându-și bustul rigid, țeapăn sau înclinat într-o parte, nu se poate ridica din pat, fapt ce îl face inapt pentru muncă. În repaus sau în anumite poziții, durerile mai încetează, dar ele reapar la cea mai mică mișcare. Formele ușoare se vindecă în decurs de 5-10 zile Primele îngrijiri în această afecțiune constau în starea de repaus pe care trebuie să o adopte bolnavul. El trebuie să stea culcat pe spate, de preferință pe un pat tare. Căldura sub diferite forme, cum ar fi compresele calde și uscate, cărămizile încălzite și învelite într-un prosop, sticlele cu apă fierbinte sau o pernă electrică, are efecte calmante asupra durerii. De asemenea, cataplasmele cu muștar sau cu făină de cereale au un efect asemănător. Totodată, medicul spune că este indicat masajul cu Revulsin. În același timp, se iau calmante ale durerii: Algocalmin, Aspirină, Fasconal sau Paracetamol, câte un comprimat la 6-8 ore. După acest tratament, formele ușoare, necomplicate de lumbago, se vindecă în decurs de 5-10 zile. Dacă durerile continuă și iradiază de-a lungul unui picior fiind însoțite de amorțiri și furnicături, se va consulta un medic neurolog. De obicei, lumbago recidivează chiar și după mai mulți ani, mai ales la persoanele obeze și la cele cu musculatura spatelui mai slab dezvoltată. De aceea, bolnavul trebuie să evite ridicarea de greutăți și pozițiile incomode, să practice gimnastica medicală și să poarte o centură sau un brâu lat.