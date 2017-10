Rezidenţii români ar primi salarii de cinci ori mai mari în ţările din UE

2

Mai sa fie, chiar asa? :) Nu platesti omul dupa nivelul de calificare, importanta meseriei etc? De acord, cu 7000 de euro ne facem de ras. Dar cu 700 de lei, va faceti voi... Un rezident nu ia niciun fel de spaga, nu are cum. Ramane sa traiasca cca 5 ani cu banii astia, care nu ajung nici pentru chirie si mancare. In absolut orice stat civilizat european, iti raman cateva sute de euro, dupa ce platesti mancare, chirie, utilitati. In Romania - cine mai are, dupa 5 ani de exp cca 1000 de lei salariu (nu vorbim de paznici, casiere etc - desi oricum e putin)? Majoritatea celor cu studii superioare au la inceput un salariu nu mai mic de 1000 de lei, dupa care creste rapid. Stii cat are un medic specialist, cu primariat, 30+ ani de exp? 1800 de lei, aproape cat ia dupa 1-2 de experienta un lucrator in IT sau intr-o banca Cum se gasesc bani pentru orice alte meserii (vezi cat are un sofer sau un mecanic auto) numai pentru medici nu? Hai sa vedem salariile din Frante de ex: http://www.worldsalaries.org/france.shtml Mai sa fie, ce ne cred unii prosti... Cat are un frizer intr-un salon nu foarte rasarit? Cat are un lucrator la Electica? Cumva vreo 1500 de lei minim, asta dupa numai cativa ani de lucru, fara studii superioare, deci mai mult decat un medic? Sa fim seriosi, v-ati invatat cu sanatatea gratis (sau platita cu 5% din salariile voastre de 3 lei, asta daca nu sunteti someri, asistati). Peste multi ani, veti ajunge sa nu mai aveti cui canta poezia asta, ca n-aveti de unde... N-ai? Nu primesti. Sanatatea costa! Cand oi vedea strazile goale, casele fara caldura, magazinele in faliment ca n-au cui vinde plasme etc - atunci voi crede ca romanii au saracit. Pana atunci...