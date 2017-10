Revoluţionar. Aplicaţia care depistează cancerul de piele

Revoluționar. Aplicația care depistează cancerul de piele

Ştire online publicată Miercuri, 01 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Sute de oameni de pe toată planeta le datorează viața unor tineri informaticieni români. Au scăpat de cancerul de piele cu ajutorul unei aplicații pentru smartphone inventate de aceștia.Se numește Skinvision și arată în câteva secunde dacă o aluniță de pe piele este semn de pericol. Peste un milion de oameni au descărcat deja aplicația și o folosesc frecvent, iar asta încurajează compania producătoare să lucreze cu echipe din București, Cluj-Napoca și Amsterdam la dezvoltarea programului.Două femei din Noua Zeelandă și Marea Britanie spun că își datoreză viața aplicației românești pentru telefoane inteligente. Un milion de oameni au descărcat-o și au folosit-o.„M-am speriat foarte tare, gândindu-mă aș avea melanom și ar ajunge la un alt nivel... Ce s-ar întâmpla cu copiii... Mă simt binecuvântată! Nu pot să cred că am fost atât de norocoasă. Am downloadat-o și am făcut o fotografie aluniței de care familia mea era îngrijorată. Răspunsul a fost că e grav, că am nevoie să merg la doctor, că era urgent”, a spus Stacey Everson, una dintre femei.Creatorii SkinVision spun că aplicația este la fel de bună ca o medie a exactității ochiului unui dermatolog. În momentul în care cineva își fotografiază o aluniță de pe piele, imaginea este comparată cu cele din bazele de date și dacă sunt găsite asemănări cu formațiuni detectate drept canceroase, pacientul primește avertismentul.„În momentul ăsta avem câteva milioane de poze, cred că ne apropiem de 4-5 milioane, și avem o rată de câteva mii de poze pe zi care ajung în platforma noastră”, a explicat Andrei Blaj, membru în echipa Skinvision.Mircea Popa este cel care a pus pe picioare aplicația. A fondat Skinvision în 2011 pe baza unui program creat la Politehnica din București pe când era student.„Am încercat mai multe lucruri, nu mi-au plăcut și voiam o chestie cu care să simt că ai o contribuție, să poți să aduci o diferență, nu doar să faci umbră degeaba pământului”, a spus tânărul.Decis să ajute în lupta cu boala care se răspândește cel mai repede dintre toate tipurile de cancer, Mircea a prezentat proiectul mai multor medici dermatologi pe care i-a cooptat apoi în echipă.„Nu este o metodă de diagnostic, ci o metodă care sensibilizează pacientul și îl aduce mai repede la medic”, a adăugat medicul Cristina Cotruță.În România, peste o mie de oameni se îmbolnăvesc anual de cancer de piele, iar 350 mor pentru că ajung prea târziu la medic. Diagnosticată în stadii incipiente, rata de supraviețuire este însă 95 la sută. Aplicația care avertizează asupra riscului apariției cancerului de piele este gratuită la noi în țară, iar în restul lumii costă mai puțin de 10 euro pe lună.