Revoluţie în Sănătate

Revoluție în Sănătate

Ministerul Sănătății își propune să revoluționeze asistența medicală din România. A conceput un pachet de bază de servicii medicale și acum cere păreri în stânga și în dreapta despre cum poate fi aplicat și adaptat la țara noastră. În cursul zilei de ieri, la Prefectura Constanța, a avut loc prima din videoconferințele publice organizate de Ministerul Sănătății pentru prezentarea propunerilor legislative pentru aprobarea pachetului minimal, a pachetului de servicii de bază, precum și a pachetului programelor naționale de sănătate. Cu acest prilej, ministrul Eugen Nicolăescu a vorbit despre una dintre cele mai importante noutăți aduse de pachetul minimal. Este vorba despre medicina preventivă. „În acest nou pachet minimal, este prima dată în țara noastră când se vorbește despre prevenție. Aceasta va fi reglementată și se va spune cum se realizează. Prevenția este necesară pentru a depista riscurile pe care un cetățean le are din punct de vedere medical”, a precizat ministrul Eugen Nicolăescu. Potrivit acestuia, medicii de familie sunt cei care vor face consultațiile de prevenție, menite să descopere predispoziția și riscul unui pacient la anumite afecțiuni. „Bolile cardiovasculare, care sunt principala cauză de deces în România, diabetul de tip doi, depresia sunt afecțiuni prioritare pe care le introducem în prevenție și medicii de familie preiau ca servicii medicale aceste afecțiuni”, a mai spus ministrul. Este bine însă de știut că pachetul minimal nu limitează numărul de consultații pentru un pacient cu probleme de sănătate noi. Orice persoană care are probleme de sănătate se poate adresa medicului de familie fără nicio restricție. Consultație anualăpentru adulții peste 40 de ani Pentru a face însă această prevenție, Ministerul Sănătății vrea să introducă obligația ca fiecare cetățean să facă periodic un consult la medicul de familie. „Adulții sub 40 de ani vor face o consultație la trei ani, iar cei peste 40 de ani vor face o consultație pe an. Acestea sunt menite să identifice riscurile. Până la 40 de ani, riscurile nu se modifică semnificativ, de aceea nu este necesară decât o consultație la trei ani, însă după 40 de ani riscurile cresc exponențial pentru orice adult și se impune o consultație anuală. Aceasta trebuie luată în serios atât de pacient, cât și de medicul de familie. Populația trebuie să conștientizeze că trebuie să facă această consultație anuală”, a explicat și secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Adrian Pană. Pentru a putea identifica un risc, medicul de familie va putea să facă un consult, să trimită pacientul să facă anumite analize și apoi să primească din nou pacientul pentru a vedea rezultatele. În total, se pot face trei intervenții. Eugen Nicolăescu nu exclude ca, dacă va fi necesar, să introducă sancțiuni pentru asigurații care refuză sau neglijează această consultație anuală. „Credem că va trebui să găsim o metodă prin care să-i convingem pe oameni să fie responsabili vizavi de starea lor de sănătate. Vom stabili împreună cu asociațiile de pacienți dacă și ce fel de sancțiuni se pot impune”, a mai spus ministrul.