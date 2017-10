REVOLTĂTOR! S-a pus lacătul pe SOTRM Eforie. Pacienţii, TRIMIŞI ACASĂ CU PICIOARELE RUPTE!

REVOLTĂTOR! S-a pus lacătul pe SOTRM Eforie. Pacienții, TRIMIȘI ACASĂ CU PICIOARELE RUPTE!

Bolnavii programați la operație în cadrul Spitalului de Ortopedie Traumatologie Medicală Eforie Sud au fost trimiși acasă,după ce conducerea Spitalului Județean Constanța a luat decizia de a întrerupe activitatea chirurgicală din cadrul instituției, pe motiv că autorizarea instituției a expirat. Medicii sunt revoltați: „A fost ultima lovitură dată spitalului!“.Deoarece este coordonatorul legal al Spitalului de Ortopedie, Spitalul Județean Constanța a preluat SOTRM Eforie ca secție exterioară a instituției constănțene prin Hotărâre de Guvern. De la acest prim pas însă, problemele și acuzațiile aduse de medicii de la Eforie nu au contenit. Ultima decizie care a „pus pe foc” personalul medical de la Eforie a fost interzicerea activității chirurgicale în această unitate. Explicația a ajuns la SOTRM printr-un document în care se precizează că autorizația de funcționare a spitalului a expirat, fapt pentru care, medicii nu mai pot intra în sala de operație.Din acest motiv, medicii din cadrul SOTRM acuză conducerea SJC de lipsă de transparență și susțin că aceasta a fost „ultima lovitură dată spitalului pentru a distruge instituția”: „De curând, managerul Dănuț Căpățână, împreună cu directorul economic, ne-a făcut o vizită în cadrul căreia a avut loc o mică ședință la care am participat împreună cu colegii mei. Atunci, managerul ne-a spus că suntem în ilegalitate, fapt pentru care vor să reducă numărul de paturi din spital și că operațiile se vor face la Constanța. Considerăm că toate intervențiile sunt lipsite de transparență din partea conducerii SJC pentru că nu ni s-a explicat nimic, nu ni s-a spus că vor lua o astfel de decizie și nici ce se va întâmpla cu personalul medical. Problema este că am fost nevoiți să contramandăm toate operațiile programate în această perioadă și să îi trimitem acasă pe bolnavi. Mulți dintre ei au nevoie urgentă de intervenții, însă nu am putut face altceva decât să le dăm numerele de telefon și să le spunem să ne caute peste ceva timp, poate vom putea să le rezolvăm cumva cazurile. Trăim o situație dramatică și din păcate colegii mei sunt extrem de speriați de faptul că vor rămâne fără locuri de muncă după atâția ani de experiență. S-a ajuns exact la ceea ce spuneam și în urmă cu câteva luni. Aceasta a fost ultima lovitură dată spitalului pentru ca în final să se ajungă la distrugerea lui”, a declarat, pentru Cuget Liber, dr. Toma Cucu, medic specialist orto-pedie-traumatologie din cadrul SOTRM Eforie.„Se respectă planul de conformare“Conducerea Spitalului Județean Constanța susține că a demarat preluarea SOTRM și că vizita în cadrul spitalului a avut loc pentru a vedea în ce fel se va desfășura activitatea în continuare și în ce situație se află în prezent, spitalul.„S-au început demersurile pentru preluarea spitalului și s-a făcut documentația în acest sens. Ne-maiavând personalitate juridică, deciziile aparțin SJC care trebuie să găsească în perioada următoare, soluții. Este binecunoscut faptul că situația SOTRM este una delicată, mai ales că sunt niște condiții destul de precare în spital, fapt pentru care am mers împreună cu managerul pentru partea administrativă pentru a vedea ce se poate face. A avut loc o discuție cu reprezentanții spitalului în acest sens. Oricum se respectă planul de conformare, potrivit căruia se decide cum se vor desfășura lucrurile în continuare”, a declarat, pentru Cuget Liber, Renato Cristea, directorul administrativ al SJC.