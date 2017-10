REVOLTĂTOR. O noapte de groază la Urgenţa Spitalului Judeţean Constanţa

REVOLTĂTOR. O noapte de groază la Urgența Spitalului Județean Constanța

Despre Urgența Spitalului Județean Constanța s-au vorbit și s-au spus multe. Cârcotașii zic că "Fără bani, nu se uită nimeni la tine!", "Dacă nu dai ceva, mori cu zile!". Conducerea unității spitalicești a declarat în nenumărate rânduri că nu are cunoștință de astfel de practici în cadrul instituției, însă mulți constănțeni se "încăpățânează" să o contrazică și spun că au simțit pe pielea și pe sănătatea lor fenomenul respectiv.O astfel de poveste are și o tânără constănțeancă, Andreea N., care a petrecut patru ore de groază, luni noaptea, în Urgența Constanța. Fata spune că i s-a vorbit urât, a fost luată peste picior, amenințată, tratată necorespunzător și, în cele din urmă, trimisă acasă fără vreun diagnostic și fără rețetă. Protagoniștii acestei istorisiri sunt Andreea, mama sa, asistenta de la recepția Urgenței, Anca Bătrânu, și medicul de gardă, Mihaela Doina Drogeanu.", ne-a relatat Andreea N., conversația de la Urgență. Potrivit acesteia, la ora sosirii la spital, nu era aglomerat, ulterior au apărut mai mulți pacienți.Mama fetei a intervenit și a atenționat-o pe asistentă că nu folosește un ton adecvat. Angajata a tot bombănit, replicându-i mamei fetei: "Cine e asta, de vă tot agitați atâta!", continuând cu "Lasă că îți promit eu ție că îți pun fișa în așa fel încât să te vadă mâine dimineață un medic!".Până la urmă, Andreei i-a fost luată tensiunea și a fost condusă pentru consultații, pe un pat. "Medicul a spus să mi se facă electrocardiogramă, iar altă asistentă când a venit să mă pregătească m-a certat că aveam dresuri pe mine și de ce nu știu să nu vin cu dresuri la spital. Mă simțeam mult prea rău și nu am mai avut putere să ripostez", mai povestește Andreea.Ulterior, i s-au luat probe de sânge și de urină și i s-a pus o perfuzie. "Am început să mă simt mai rău și când a venit medicul, a spus că a fost dată perfuzia să curgă prea repede și a închis-o. Am tot întrebat-o ce am și pe ea și pe asistentă, dar mi s-a răspuns că sunt prea ocupate. În cele din urmă, medicul mi-a zis că este din cauza poziției defectuoase, că trebuie să îmi schimb poziția. Atât. Nu am înțeles ce însemna aceasta și la poziție se referea. Și m-a trimis acasă. Nu m-a consultat niciun specialist, nu mi s-a spus nimic, nu mi s-a recomandat nimic, nu mi s-a dat rețetă. După patru ore de stat prin urgență, am plecat așa cum venisem, poate chiar mai rău! Nu am dat niciun ban, nimănui. Probabil că aici este tot secretul", și-a amintit tânăra.Peste noapte, migrena s-a acutizat, dar fata nu a mai avut curajul să se ducă iar la Urgență.Astfel de povești primim aproape săptămânal pe adresa redacției. Sute de constănțeni se plâng de modul în care sunt tratați și cum li se vorbește în Spitalul Județean, nu numai în Urgență. Dacă pentru faptul că nu există medicamente, seringi și branule, mai au înțelegere, pentru angajații lipsiți de omenie de care sunt luați în primire nu au niciun pic de toleranță.", ne-a mai spus Andreea.Așteptăm cu mare interes punctul de vedere al conducerii Spitalului Județean Constanța, dar și pe cel al subsecretarului de stat în Minis-terul Sănătății, Raed Arafat. Cazul nu trebuie tratat cu superficialitate, pentru că noaptea de groază prin care a trecut Andreea se poate repeta, cu alți pacienți în prim-plan.