Revoltător! Medicamentele pentru hepatita C, decontate doar dacă bolnavii se vindecă

Situație fără precedent în lumea medicală! Medicamentele fără interferon, folosite în hepatita C, vor fi plătite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate doar dacă pacienții tratați cu acestea se vindecă, a declarat președintele CNAS, Vasile Ciurchea.În cazul pacienților care folosesc același tip de tratament însă nu se vindecă, statul va deconta, în termen de 60 de zile, costul tratamentului.Studiile clinice de până acum au arătat că rata de vindecare a hepatitei C cu astfel de medica-mente este de peste 90%.Potrivit reprezentantului CNAS, în luna mai va fi semnat contractul cost-volum pentru tratamentul hepatitei. Asta nu înseamnă, însă, că pacienții vor beneficia de tratament imediat după semnarea acordului, a menționat acesta. Înainte de a-i fi administrat un tratament, bolnavul va fi investigat la acel moment și nu se va accepta un dosar medical mai vechi de un an.