Revoltător! Bolnavii de scleroză multiplă din Constanţa, umiliţi de sistemul medical

Revoltător! Bolnavii de scleroză multiplă din Constanța, umiliți de sistemul medical

În România, suferința nu a ajuns încă să fie înțeleasă, iar bolnavii sunt încă umiliți și trimiși de la un spital la altul, puși de cele mai multe ori să-și plătească tratamente extrem de costisitoare, în locul unui minim suport din partea statului. Așa cum este și cazul bolnavilor de scleroză multiplă, care bat, lună de lună, drumulîntre Constanța și București pentru a primi doza de tratament indispensabilă bolii de care suferă.„Boala asta mi-a transformat complet viața!“Cei 200 de bolnavi constănțeni care suferă de scleroză multiplă sunt oameni care aproape că au pierdut totul după ce boala a început să se „joace” efectiv cu destinul lor. Mulți dintre ei spun că boala a venit pe neașteptate șile-a răpit speranța că vor mai trăi vreodată ca înainte.„La mine boala a venit fulgerător, într-o zi în care am mers la plajă să înot. Atunci am simțit că îmi fuge pământul de sub picioare, însă am crezut că am făcut o simplă cădere de calciu, fapt pentru care am luat vitamine. Asta se întâmpla prin 2000, însă dacă stau bine să mă gândesc, primele simptome au apărut chiar din 1992 când m-a întors din armată șim-am angajat la Corpul gardienilor Publici, păzeam intersecțiile din oraș. Într-o zi obișnuită de lucru, am tot traversat șoseaua și am simțit că încep să văd dublu. A doua zi am mers la oftalmolog care mi-a spus că nu este de competența lui, după care m-a trimis la neurolog. Și acolo mi s-a dat cea mai groaznică veste din viața mea. Mi s-a pus diagnosticul de scleroză multiplă. M-au trimis și la București pentru confirmare, pentru că la Constanța nu se putea face încă RMN și acolo au văzut problemele de la creier. Drumul până la București mi s-a părut că a durat o veșnicie și speram că o să fie bine și pentru faptul că lună de lună mă întorceam la Spitalul Universitar pentru tratament, m-a făcut să renunț într-un final. Pe mine a ajuns să mă ajute handi-capul pentru că dacă dumneavoastră ca om sănătos dați 50 de lei la tren, eu ca om bolnav dau 10 lei si ajung mai ieftin la Bucu-rești. Cum credeți că mă face să mă simt treaba asta? Am doi ani de când am renunțat chiar dacă sunt conștient că nu mi-e bine așa, dar am obosit să lup cu boala și cu situația”, ne-a declarat un pacient.Bolnavii, ignorați de statTratamentul pentru o singură lună în cazul unui bolnav de scleroză multiplă poate ajunge chiar și până la 1000 de euro, bani pe care cei mai mulți dintre pacienți nu îi au. Și asta pentru că schema de tratament este individualizată și nu toate medicamentele sunt decontate de stat.Și lanțul umilințelor pare unul fără sfârșit pentru aceștia, având în vedere că atunci când ajung în pragul unei crize, pacienții sunt puși în fața unei alegeri imposibile: de a fi tratați în ambulatoriu sau de a merge chiar către Capitală pentru că la Constanța nu există un centru specializat în astfel de servicii.De aceea, Asociația Regională a Bolnavilor cu Scleroză Multiplă Constanța a mijlocit o întâlnire între organizațiile de pacienți, ONG-urile locale care desfășoară campanii de sănătate pentru constănțeni și autoritățile locale pentru a pune bazele unui grup de lucru care să găsească soluții pentru problemele pacienților.De altfel, singurul sprijin al bol-navilor constănțeni este în Asociația Regională a Bolnavilor cu Scle-roză Multiplă Constanța unde merg pentru a afla cele mai noi informații despre boală și unde învață cum să trăiască cu ea, zi de zi.Cel mai bun exemplu în acest sens este chiar cel care a pus bazele acestei Asociații, președin-tele Dorian Ion, bolnav la rândul său de scleroză multiplă.„Sunt ca o locomotivă pentru ceilalți și nu vreau de multe ori să spun că nu sunt bine pentru a-i face pe ceilalți să meargă mai departe. Ideea de a face o asociație a pornit după ce am fost diagnosticat în 2003. În următoarele nouă luni de zile am pus pe picioare totul pentru că știam că nu sunt puțini cei care suferă. Pentru mulți bolnavi de scleroză, imaginea vieții este extrem de dură pentru că multe dintre aceste persoane sunt fie divorțate, fie abandonate pur și simplu de familie. În prezent sunt 40 de pacienți înscriși în Asociație, însă sunt cel puțin 200 de persoane diagnosticate pe Constanța. Problema cea mai gravă este că prețul tratamentului depășește și 20 de milioane pentru o singură lună. Nu ne putem lua trataoment decât de la București pentru că de acolo se aprobă totul, acolo sunt evaluați de medici. Practic, bolnavii parcurg un drum umilitor pentru un drept pe care nimeni nu îl acordă”, a declarat Dorian Ion.