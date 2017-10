Reumatismul şi coxartroza se vindecă la Sanatoriul Balnear Techirghiol

Reumatismul și coxartroza se vindecă la Sanatoriul Balnear Techirghiol

Cunoscut ca o bază de tratament care însumează o multitudine de terapii curative și recuperatorii, Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol utilizează nă-molul și apa sărată a lacului cu aceeași denumire, ce are efecte miraculoase.O echipă de balneofizioterapeuți cu o vastă experiență în cercetare și tratament aplică cu succes proceduri de hidroterapie, termote-rapie, electroterapie, masoterapie, kinetoterapie, inhaloterapie sau ședințe de consiliere psihologică, ce tratează de la afecțiuni reuma-tismale de tip inflamator, până la afecțiuni vasculare, ginecologice și boli asociate.Baza de tratament de la Techirghiol are două secții de tratament, fiecare îndeplinind un anumit specific: secția de recuperare și secția sanatorială. Fiecare pacient bene-ficiază la internare de un control medical complet în funcție de care se realizează un program tera-peutic, o dietă adecvată și investigații suplimentare. În plus, la sanatoriu pot beneficia de metode potrivite de tratament și copiii, care primesc la externare rezultatele investigațiilor și recomandări pentru a-și menține starea de sănătate. O cură completă de tratament poate dura de la 12 la 18 zile.Băi calde de nămol și împachetări caldeBaia generală de nămol se practică o dată la două zile, alternativ cu o baie salină în piscina de hidrokinetoterapie sau cu extract de plante.Împachetarea generală caldă se face folosind nămol încălzit la peste 40 de grade Celsius. Nămolul este întins pe toată suprafața corpului, de la regiunea cervicală până la picioare.