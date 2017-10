Reţeta electronică se prescrie obligatoriu

2013 aduce noi schimbări în sistemul medical

Rețeta electronică se prescrie obligatoriu

Începând cu 1 ianuarie rețetele medicale se prescriu obligatoriu doar în format electronic, după cum arată un comunicat al Casei naționale de Asigurări de Sănătate. Astfel, atât medici de familie, cât și cei din cadrul spitalelor au obligația să prescrie tratamentele bolnavilor online și offline, în cadrul unităților spitalicești sau al cabinetelor medicale și chiar la domiciliu, utilizând softul computerizat. Reprezentanții Casei susțin că orice rețetă prescrisă sub altă formă nu va fi validată în farmacii, iar pacienții nu își vor putea cumpăra medicamentele, indiferent dacă rețetele sunt sau nu compensate.Suport pentru mediciPentru a se asigura că problemele apărute în aplicarea acestui program își pot găsi rezolvarea în timp util, Casa națională de Asigurări de Sănătate a stabilit un serviciu de permanență și suport pentru toți utilizatorii acestui soft, care a început la sfârșitul anului trecut și se menține până astăzi. Mai mult, medicii au obligația să preia în sistemul propriu, un număr suficient de rețete electronice pretipărite pentru a face față numărului de cereri, mai ales al celor de urgență, adică atunci când nu există conexiune la internet sau curent electric.Cardul de sănătate devine obligatoriuÎncepând cu noul an și cardul național de sănătate va deveni obligatoriu pentru fiecare asigurat. Deși acesta ar fi trebuit să fie deja în posesia fiecărui asigurat, abia în lunile următoare pacienții vor putea intra în posesia lui. Acesta va reprezenta modalitatea prin care datele medicale ale fiecărui pacient vor fi introduse atât într-o bază de date, cât și pe formatul cardului, fapt care va certifica și calitatea de asigurat a pacientului. Acest lucru îi va permite decontarea serviciilor medicale de care a beneficiat și va pune la dispoziția medicilor datele privind afecțiunile pacientului și tratamentele pe care acesta le utilizează. Tot pe acest card vor fi înscrise cu acordul pacientului și grupa sanguină a acestuia, numele unei persoane de contact în cazul unei situații de urgență și dacă pacientul este sau nu donator de organe.Cardul electronic de asigurări sociale de sănătate se va distribui în prima parte a acestui an, iar costurile vor fi suportate din bugetul Ministerului Sănătății. Distribuirea cardului de sănătate va fi realizată prin medicii de familie, fapt care a determinat nenumărate nemulțumiri în rândul acestora. Medicii susțin că acest lucru va determina haos în ceea ce privește consultațiile medicale și programul medicilor pentru că va scurta timpul acordat pacienților. Mai mult, aceștia susțin că un medic este doar un furnizor de servicii medicale și nu un funcționar public, după cum susțin reprezentanții Societății Naționale a Medicilor de Familie.Schimbări și în spitaleSpitalele care au fost clasificate încă din 2011 ca spitale de categorii superioare, respectiv de categoria întâi, dar care nu și-au rezolvat problemele până la sfârșitul anului trecut, mai au la dispoziție încă două luni. Ulterior vor trece obligatoriu la o categorie inferioară. Clasificarea unităților spitalicești a fost realizată după dotările la liniile de gardă și după serviciile medicale complete, conforme unui plan de conformare realizat de Ministerul Sănătății. Însă condițiile de clasificare în această categorie nu se opresc aici. Responsabilitățile asumate prin acest plan al ministerului privesc și alocarea de fonduri de la bugetul de stat sau de la autoritățile locale, programele de reabilitate și renovare finalizate, dar și deblo-carea posturilor vacante. Doar șapte spitale din țară sunt pe lista celor clasificate în categoria superioară, printre care se numără și Spitalul Clinic Județean Constanța.