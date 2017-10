Respiraţia corectă menţine organismul în formă

Respirația corectă menține organismul în formă

Ştire online publicată Vineri, 19 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Creierul omului rezistă fără oxigen doar trei minute. Atunci când omul obosește repede, simte că nu mai are aer, de vină s-ar putea să fie aportul scăzut de oxigen deoarece multe persoane respiră prea repede și superficial. A respira este un lucru cât se poate de natural și poate tocmai de aceea nici nu ne dăm seama că respirația înseamnă putere. Cine exploatează corect această sursă de energie poate ajunge în forma maximă de vitalitate. Numai aerul curat și proaspăt menține circulația sangvină și metabolismul în mișcare și aprovizionează toate organele, inclusiv creierul, în mod optim cu sânge bogat în oxigen. În același timp, prin expirație se elimină până la două treimi din substanțele nocive (sub formă de bioxid de carbon). Respirația este un gest reflex, dar ea se poate îmbunătăți reînvățând să respirăm. Prin antrenament se poate dobândi o tehnică corectă de respirație. Copiii o aplică în mod automat, căci ei respiră regulat, fără să rețină aerul în plămâni - inspiră pe nas, expiră pe gură. Ei își ascultă instinctul și nu încearcă să-l înăbușe. Și așa este normal: pentru că gemetele, oftaturile, căscatul sau strănutul înseamnă un aport mai mare de oxigen în organism. Pentru rezultate optime trebuie să respiri adânc, în așa fel încât aerul să nu rămână numai în torace, ci să ajungă în cavitatea abdominală.Creierul omului rezistă fără oxigen doar trei minute. Atunci când omul obosește repede, simte că nu mai are aer, de vină s-ar putea să fie aportul scăzut de oxigen deoarece multe persoane respiră prea repede și superficial. A respira este un lucru cât se poate de natural și poate tocmai de aceea nici nu ne dăm seama că respirația înseamnă putere. Cine exploatează corect această sursă de energie poate ajunge în forma maximă de vitalitate. Numai aerul curat și proaspăt menține circulația sangvină și metabolismul în mișcare și aprovizionează toate organele, inclusiv creierul, în mod optim cu sânge bogat în oxigen. În același timp, prin expirație se elimină până la două treimi din substanțele nocive (sub formă de bioxid de carbon). Respirația este un gest reflex, dar ea se poate îmbunătăți reînvățând să respirăm. Prin antrenament se poate dobândi o tehnică corectă de respirație. Copiii o aplică în mod automat, căci ei respiră regulat, fără să rețină aerul în plămâni - inspiră pe nas, expiră pe gură. Ei își ascultă instinctul și nu încearcă să-l înăbușe. Și așa este normal: pentru că gemetele, oftaturile, căscatul sau strănutul înseamnă un aport mai mare de oxigen în organism. Pentru rezultate optime trebuie să respiri adânc, în așa fel încât aerul să nu rămână numai în torace, ci să ajungă în cavitatea abdominală.