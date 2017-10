Remodelarea corporală după pierderea în greutate îmbunătăţeşte starea psiho-emoţională

Remodelarea corporală după pierderea în greutate îmbunătățește starea psiho-emoțională

În fiecare an, mii de pacienți sunt supuși unor intervenții de chirurgie bariatrică pentru a pierde în greutate. Chirurgia bariatrică reprezintă soluția pentru o viață normală și sănătoasă a numeroaselor persoane afectate de obezitate morbidă. Pe de altă parte, în ciuda faptului că procedurile de acest fel reduc greutatea persoanei, îmbunătățind semnificativ calitatea vieții, acestea nu pot rezolva problema excesului de piele rezultat în urma pierderii masive în greutate.După orice scădere masivă în greutate, fie în urma procedurilor de chirurgie bariatrică, fie după o dietă îndelungată sau ca urmare a practicării unui program intens de exerciții fizice, țesuturile subcutanate își pierd din elasticitate și produc aspectul de piele lăsată, care atârnă. Pe lângă faptul că excesul de piele atrage nemulțumirea persoanei față de propria înfățișare, acesta poate îngreuna activitățile zilnice, chiar și mersul pe jos, practicarea exercițiilor fizice, poate reduce mobilitatea și crește riscul de infecții și micoze la nivelul pielii. Toate aceste probleme pot fi remediate printr-o serie de intervenții din sfera chirurgiei estetice, dintre care amintim: lipectomiile, abdominoplastia, liftingul coapselor, al feselor, liftingul sânilor și al brațelor.Potrivit specialiștilor în domeniu, reconturarea corporală, după pierderea masivă în greutate, îmbunătățește considerabil starea psiho-emoțională a individului, având un impact pozitiv și asupra formei fizice - pacientul se simte mai ușor, poate efectua activități sau mișcări fără nici un disconfort. În plus, în acest fel este evitată apariția de micoze, eczeme sau iritații apărute la frecare în pliurile cutanate, leziuni care sunt atât dureroase, cât și pruriginoase. Astfel, per total, se poate spune că reconturarea corporală duce la o creștere importantă a calității vieții pacientului.