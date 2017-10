Remedii naturiste pentru arsurile la stomac

Ştire online publicată Joi, 10 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Boală frecventă în rândul gravidelor și celor care depășesc vârsta de 40 de ani, refluxul gastro-esofagian se produce în condițiile închiderii deficitare a sfincterului esofagian inferior. Potrivit medicilor, sfincterul reține acizii în stomac, dar dacă există o tulburare, sucul gastric ajunge în esofag. Urmările sunt: acreală în cavitatea bucală, arsuri în gât și piept - de unde și denumirea de „arsuri la stomac”, care apar după luarea mesei - răgușeală, dificultăți la înghițit, tuse seacă etc. În primul rând, atrag atenția medicii, se impune schimbarea stilului alimentar. Sunt de ajutor însă și remediile naturiste. r Varza acră - dacă stomacul are prea mult acid, chiar și între mese, se recomandă consumul unor alimente care să-l „liniș-tească”. De exemplu, puteți consuma varză acră. r Ceaiuri din plante - pentru a vă liniști mușchii stomacului, beți o cană de ceai din mușețel, gentiană, busuioc sau ghimbir. Totuși, dacă problema persistă, se impune consultarea unui medic. r Sucul de orz sau grâu - înlătură aciditatea. Același efect îl au merele, sucul de aloe vera, bananele. r Ulei de măsline - luați o linguriță de ulei, păstrat la rece, de fiecare dată când revine acidul. r Oțet de mere - diluați oțetul în apă și beți un pahar de fiecare dată când resimțiți refluxul gastro-esofagian. Este important ce și cum mâncați Acidul gastric își are rolul lui: ajută la dizolvarea produselor alimentare consumate, astfel că o digestie bună depinde și de prezența acestui acid în stomac. Refluxul gastro-esofagian apare când alimentele digestive „scapă” din stomac și se „întorc” în esofag. Drept pentru care, alimentația are un rol important: r Produsele alimentare trebuie mestecate bine, căci dacă vor fi combinate cu salivă, sistemul digestiv va funcționa mai eficient. r Mâncați la interval de trei ore - gustările dese, de pe parcursul zilei, duc la consumarea acidului până la mesele principale, când este nevoie de el. r Fără lichide în timpul mesei - lichidele diluează acidul necesar digestiei din stomac. Bați un pahar cu apă cu jumătate de oră - o oră înainte de masă sau după masă și doar câteva înghițituri în timp ce serviți preparatele culinare. r Mesele bogate reprezintă o cauză a refluxului gastro-eso-fagian - prin urmare, mâncați mai puțin la o masă, eliminând prăjelile și produsele cu mult zahăr rafinat și cafeină.