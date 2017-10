Regimul de slăbit trebuie ales în funcţie de zona afectată de kilogramele în plus

Regimul de slăbit trebuie ales în funcție de zona afectată de kilogramele în plus

Ştire online publicată Marţi, 23 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

A venit primăvara, hainele groase au fost lăsate deoparte, iar reprezentantele sexului frumos vor să scape și de kilogramele în plus. Nutriționiștii le sfătuiesc să urmeze un regim de slăbit adaptat ritmului și stilului lor de viață, dar și structurii organismului. Kilogramele în plus nu se depun uniform, după cum au putut constata cei care s-au „împlinit” în lunile de iarnă. La unele persoane, depunerile adipoase sunt concentrate în zona abdomenului, a feselor și a coapselor, iar la altele la nivelul brațelor sau pieptului. Diferența apare urmare a metabolismului, a unor dezechilibre hormonale sau a structurii organismului fiecăruia. În consecință, și dieta trebuie adaptată acestor criterii, a arătat nutriționistul Beatrice Benavent Marco. Dietă pe bază de proteine La peste 90% dintre femei, surplusul de kilograme se depune în zona abdomenului, a feselor și a coapselor, dar la unele dintre ele depunerile sunt exagerate (în cazul femeilor aflate la menopauză sau a celor cu o alimentație bogată în grăsimi). Aceste persoane trebuie să elimine din alimentația zilnică sarea. Necesarul de sare al organismului este asigurat de sodiul din carne, legume și fructe, astfel că orice adăugire în mâncare trebuie evitată. De altfel, sodiul este responsabil pentru retenția de apă în organism, un alt factor care duce la îngrășare. Grăsimile trebuie, de asemenea, eliminat din meniu, persoanele dornice să slăbească vor consuma bucate gătite la grătar sau la aburi. Totodată, regimul de slăbit trebuie bazat pe proteine, sursele principale fiind carnea de pui sau roșie, peștele, brânza cu un conținut scăzut în grăsimi, ouăle. Mai pot fi consumate legumele și fructele sărace în carbohidrați, precum cele cu frunze verzi, roșiile, vinetele, țelina, castravetele, ciupercile și avocado - un fruct bogat în grăsimi, dar sărac în carbohidrați. Consumul de lichide este esențial (ca de altfel în orice tip de dietă), astfel că nutriționistul atrage atenția că este esențial să beți 1,5 litri de lichide pe zi. Specialistul recomandă apa, nu băuturile dulci sau cele carbogazoase. Regimul de slăbit trebuie să fie însoțit și de exerciții fizice, iar pentru a scăpa de surplusul de kilograme de la nivelul abdomenului și feselor sunt indicate înotul, mersul pe bicicletă sau role. Regim de slăbit cu fibre O altă categorie de femei, mai restrânsă, constată că depunerile adipoase afectează abdomenul și zona superioară a trupului, respectiv pieptul și brațele. În cazul acestor femei, nutriționistul recomandă un regim alimentar care să favorizeze tranzitul intestinal - dat fiind că multe dintre ele reclamă și probleme de tranzit, care mențin abdomenul balonat. În consecință, se impune ca mesele să conțină alimente bogate în fibre, să nu fie servite în grabă și sub presiune. Totodată, nu beți apă în timpul mesei. Este recomandată carnea slabă, peștele, iaurturile degresate, cerealele integrale (bogate în fribre), fructe și legumele. Preparatele culinare vor fi făcute la aburi, principala masă a zilei trebuie să fie micul dejun, pentru ca la cină să se servească doar o salată simplă, un iaurt etc. În ceea ce privește exercițiile fizice, este recomandată gimnastica aerobică, întrucât tonifică toți mușchii. * * * Nutriționiștii atrag atenția că nu este absolut necesar să vă înfometați pentru a reuși să dați jos din kilograme. Este de ajuns să faceți mici modificări în regimul alimentar, care se vor dovedi benefice și pentru starea generală a sănătății. Reduceți cantitatea de sare, cea de zahăr din cafea sau ceai, nu vă încărcați farfuria cu produse bogate în carbohidrați (precum orez sau cartofi). Îndepărtați pielița de pe copanul de pui, oricât de crocantă ar fi. Înlocuiți băuturile bogate în zahăr (precum cola) cu apă. Nu exagerați cu ketchup-ul la fripturi, iar dacă vreți să sărbătoriți, faceți-o cu șampanie, care conține mai puține calorii decât vinul.