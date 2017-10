Recomandări pentru controlul greutăţii persoanelor cu grupa sanguină zero

Recomandări pentru controlul greutății persoanelor cu grupa sanguină zero

Ştire online publicată Vineri, 28 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Specialiștii au ajuns la concluzia că există o strânsă legătură între grupa de sânge, alimentație și sănătatea oamenilor. De aseme-nea, există mai mulți factori care influențează creșterea în greutate în funcție de grupa sanguină, în rândurile următoare prezentându-le pe cele care trebuie avute în vedere de persoanele care au grupa zero: Reglarea tiroidiană. Oamenii cu grupa zero au tendința spre hipotiroidism (nivelul scăzut al hormonilor tiroidieni, lipsa iodului). Efectele hipotiroidismului sunt: creșterea în greutate, retenție de lichide, scăderea masei musculare și oboseala. Factorul principal al creșterii în greutate este glutenul, care se găsește în toate produsele pe bază de grâu. Urmând dieta grupei zero prin reducerea consumului, de cereale, pâine și paste făinoase se constată scăderea în greutate. Alimentele care favorizează creșterea în greutate pentru grupa zero sunt: grâul, porumbul, fasolea uscată, lintea, varza, conopida, muștarul. Alimente benefice, care favorizează scăderea în greutate pentru grupa zero: sarea iodată, peștele, ficatul, carnea roșie (vita), spanacul și toate legumele verzi.