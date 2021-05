Recomandarea medicului - Metoda inovativă de tratament al răului de mișcare și vertijului

Răul de mișcare, numit medical kinetoză, apare în timpul transportului cu maşina, vaporul sau avionul și este mai frecvent la copii, femei și persoane cu sindrom vestibular.Specialiştii Clinicii Fiziozone din Constanţa afirmă că această kinetoză prezintă următoarea simptomatologie: transpirații, somnolenţă, vărsături. Aceasta este, de fapt, o afecțiune declanşată de sistemul vestibular și are o importanţă deosebită. Consultaţia persoanei afectate constă în evaluarea funcțională a sistemelor senzoriale ce intervin în menținerea echilibrului.Astfel, după o anamneză detaliată despre debutul simptomelor, factorii precipitanţi și durata simptomelor, se realizează o posturografie computerizată dinamică folosind platforma „Multitest Equilibre”, ce permite evaluarea echilibrului pacienților în doar trei minute, folosind trei probe statice și trei dinamice. Platforma „(Framiral) Multitest” este un instrument performant ce folosește tehnici computerizate inovative pentru diagnosticarea și tratarea tulburărilor de postură, a pierderii echilibrului, răului de transport, vertijului și pentru prevenția căzăturilor la persoanele vârstnice.Apoi, pentru evaluarea componentei vestibulare și a celei vizuale se folosește fotoliul rotator și videonistagmoscopul pentru determinarea coordonării între sistemul vestibular și globii oculari. În urma sintetizării acestor rezultate sensibile și pertinente ce analizează exact sistemele posturale, se poate concepe un plan adaptat fiecărui pacient ce include 5-10 ședințe de reabilitare.Programul de reeducare vestibulară dinamică are ca scop diminuarea amețelii și a simptomelor vizuale, îmbunătățirea echilibrului și a mersului, creșterea activității și îmbunătățirea calității vieții pacienților prin desensibilizarea sistemului de echilibru la mișcările ce produc simptome. Acesta constă într-un program de exerciții pentru reducerea instabilității privirii, vertijului și a dezechilibrului prin tehnici speciale şi adaptate individual. Cu ajutorul softului de realitate virtuală sub formă de jocuri special concepute pentru antrenarea orientării spațiale și echilibrului, se poate trata răul de mișcare și vertijul fără medicamente, în câteva şedinţe distractive.Pentru a scăpa de neplăcerile cauzate de vertij, rău de transport, dezechilibru, vă puteţi adresa cu încredere echipei coordonate de Ramona Pavel - expert în posturologie şi reeducare vestibulară dinamică formată, dr. Georgiana Brânză și fizioterapeut Natalia Achim, pentru terapie de reeducare vestibulară non-invazivă.