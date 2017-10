Recâştigă bucuria mişcării cu pachetele de fizioterapie!

Recâștigă bucuria mișcării cu pachetele de fizioterapie!

Până pe 31 octombrie, pacienții care suferă de boli articulare sau afecțiuni degenerative pot beneficia, în cadrul Centrului Medical Iowemed, de pachete personalizate de fizioterapie. Această terapie este indicată în toate afecțiunile degenerative ale scheletului (îndeosebi în artroză) și în bolile articulare inflamatorii (gută, poliartrită reumatoidă etc.). Aceasta permite atenuarea durerilor, prevenirea sau diminuarea unei redori articulare și restaurarea forței musculare în jurul unei articulații.„Pentru că ne dorim să fim în permanență alături de dumneavoastră, v-am pregătit noi oferte avantajoase: 3 proceduri electroterapie plus o procedură LASER la prețul de 150 lei, 3 proceduri electroterapie plus o procedură LASER și un masaj terapeutic la prețul de 250 lei, diatermie cu radiofrecvență și 2 proceduri de electroterapie la prețul de 300 lei, un pachet de diatermie cu radiofrecvență plus 2 proceduri electroterapie și LASER la prețul de 350 lei și un pachet care conține diatermie cu radiofrecvență, 2 proceduri electroterapie, LASER și masaj terapeutic la 400 de lei”, transmit reprezentanții Iowemed.