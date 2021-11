Râia debutează cu mâncărimi intense pe timpul nopții

Ați avut ghinionul de a fi fost diagnosticat cu scabie (râie)? Chiar și așa, trebuie să știți că există diferite tratamente pentru simptomele scabiei, care pornesc de la mâncărime intensă, urticarie și ulcere epidermice roșiatice. Specialiștii spun că acestea sunt, de fapt, rezultatul acțiunii unui acarian care creează tuneluri sub stratul cornos. Cu toate acestea, tratamentul scabiei nu este deloc complicat. Boala este cauzată de un parazit. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), estimările indică faptul că 10% din populația din medii cu venituri mici are acest parazit. De aceea, tratamentul corect al scabiei este foarte important.Înainte de toate, însă, trebuie să știți că principalul semn al bolii este mâncărimea intensă care devine mai evidentă noaptea. Practic, acarianul sapă tuneluri în stratul exterior al pielii pacientului și declanșează o reacție alergică a sistemului imunitar. Ca urmare, persoana afectată se confruntă cu mâncărime severă, cel mai adesea noaptea și pe vreme caldă. Apoi, râia creează mult disconfort. În același timp, provoacă o erupție cutanată care este mai evidentă în pliuri și între degetele de la mâini și picioare, dar este extrem de frecventă pe axile, sub sâni, în zona articulațiilor și în jurul zonei genitale. Totodată, ea duce la apariția unor ulcere roșiatice pe piele, rezultate după scărpinare și tunelurile săpate de acarian. Desigur, afecțiunea va lăsa persoanei afectate niște linii brăzdate, subțiri, pe piele din cauza tunelurilor săpate de parazit.