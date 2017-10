Raed Arafat şi-a dat demisia din Ministerul Sănătăţii

Raed Arafat și-a dat demisia din Ministerul Sănătății

Miercuri, 11 Ianuarie 2012.

Raed Arafat și-a dat, ieri, demisia din funcția de subsecretar de stat în Ministerul Sănătății. Fondatorul SMURD a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că nu poate rămâne în minister, atâta timp cât nu este de acord cu punctul de vedere oficial al instituției în ceea ce privește sistemul de urgență medicală. „Ieșind din Minister voi putea apăra mai bine sistemul de urgență”, a precizat Raed Arafat.„Prin declarațiile pe care le-am făcut în ultima perioadă nu am încercat altceva decât să trag un semnal de alarmă cu privire la colapsul sistemului de urgență. În prezent avem un sistem integrat, dar noile prevederi l-ar putea afecta în mod negativ pentru că nu va mai fi controlat în aceeași măsură ca în prezent”, a mai adăugat fondatorul SMURD.Mai mult, Raed Arafat este convins că nici măcar cei care au inițiat proiectul Noii Legi a Sănătății, care se află în prezent în dezbatere publică, nu știu cum se va schimba sistemul de urgență după aprobarea actului normativ. „În nici un caz nu putem spune că sistemul de urgență din România este unul perfect, dar nicăieri în lume nu este. Cu toate acestea, serviciile de urgență medicală au evoluat extrem de bine în ultimii ani, după cum sunt de părere și mulți profesori în medicina de urgență de peste hotare”, a mai spus fostul subsecretar de stat în MS.Acesta a mai menționat că sistemul va deveni vulnerabil și dezintegrat dacă există societăți concurente. „În 3-4 ani va fi im-posibil să ne întoarcem de unde am plecat, iar eu am obligația de a avertiza și de a spune public acest lucru”, a adăugat Arafat.