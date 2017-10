Raed Arafat: “Câte un medic de la Ambulanţă să fie la dispeceratele ISU”

Raed Arafat: “Câte un medic de la Ambulanță să fie la dispeceratele ISU”

Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Raed Arafat a cerut vineri ca un medic de la Ambulanta sa fie prezent la dispeceratul ISU pe toata perioada de cod portocaliu de ninsoare in judetele unde dispeceratele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta si al Ambulantei nu sunt integrate, transmite Agerpres."Daca intra sub avertizarea de cod galben, cod portocaliu, inclusiv Bucuresti, va rog sa am un reprezentant de la Ambulanta la Dispeceratul de la ISU de cand incepe codul pana ce se finalizeaza codul.