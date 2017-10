Rădăcina de brusture curăţă organismul de toxine

Rădăcina de brusture curăță organismul de toxine

Ştire online publicată Vineri, 24 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Brusturele are proprietăți antibacteriene și antifungice, precum și efecte diuretice. De asemenea, planta scade nivelul zahărului din sânge iar studiile recente au arătat că semințele de brusture au proprietăți antiinflamatorii și antioxidante. Brusturele este utilizat pentru a trata afecțiunile cauzate de „supraîncărcarea” cu toxine, cum ar fi infecțiile gâtului, urticariile, problemele cutanate cronice. Rădăcina și semințele ajută la curățarea organismului de toxine. Totodată, rădăcina de brusture este utilizată în fitoterapie, fie tradițional, pe cale orală sau locală, în tratamentul furunculozelor, panarițiului, ori al plăgilor varicoase, fie sub formă de pulbere, în tratamentul diverselor afecțiuni cutanate: erizipel, furunculoză, infecții pilo-sebacee și acnee.Brusturele are proprietăți antibacteriene și antifungice, precum și efecte diuretice. De asemenea, planta scade nivelul zahărului din sânge iar studiile recente au arătat că semințele de brusture au proprietăți antiinflamatorii și antioxidante. Brusturele este utilizat pentru a trata afecțiunile cauzate de „supraîncărcarea” cu toxine, cum ar fi infecțiile gâtului, urticariile, problemele cutanate cronice. Rădăcina și semințele ajută la curățarea organismului de toxine. Totodată, rădăcina de brusture este utilizată în fitoterapie, fie tradițional, pe cale orală sau locală, în tratamentul furunculozelor, panarițiului, ori al plăgilor varicoase, fie sub formă de pulbere, în tratamentul diverselor afecțiuni cutanate: erizipel, furunculoză, infecții pilo-sebacee și acnee.