Răcovina ajută la reducerea inflamaţiei şi a iritaţiei

În prezent, este utilizată în principal ca unguent, deoarece aportul oral prezintă unele riscuri. Un studiu american arată că planta concentrează următorii compuşi cu potenţial farmacologic: flavonoide, oligozaharide stelare, derivaţi de antrachinone, acizi graşi, steroizi de saponină, compuşi fenolici. Pe scurt, răcovina are proprietăţi antifungice, antibacteriene, analgezice, antiinflamatorii, antidiabetice şi anxiolitice. Cu toate acestea, trebuie să aveţi grijă atunci când o utilizaţi, deoarece nu este lipsită de efecte secundare. De regulă, răcovina este utilizată pentru a atenua simptomele tulburărilor cutanate, articulare sau respiratorii. În plus, unii medici susţin că aplicarea acestei plante ajută la reducerea inflamaţiei şi a iritaţiei. În plus, are efecte calmante. Atenţie, însă! Răcovina nu este un tratament de primă linie şi sunt necesare mai multe cercetări care să indice în ce afecţiuni mai poate fi utilizată.





În foarte multe situaţii, răcovina este recomandată ca tratament pentru afecţiunile pielii, dar specialiştii spun că poate avea o mulţime de alte întrebuinţări. De exemplu, este cunoscută şi ca iarba găinii şi se caracterizează prin tulpina deosebit de păroasă şi micile flori albe în formă de stea care sunt utilizate în scopuri medicinale. Care sunt beneficiile răcovinei şi cum se foloseşte? În urmă cu câţiva ani, răcovina era preparată sub formă de ceai, decoct şi extract şi folosită pentru a atenua unele probleme de sănătate.