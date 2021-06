Răcelile de sezon și faringita pot fi prevenite. Ce trebuie să faceți

Astfel, băuturile extrem de reci, aerul condiționat, înghețata, toate acestea favorizează înmulțirea germenilor, mai ales la nivelul gâtului. Dacă iarna sunt mai frecvente virozele respiratorii și gripa, vara apar mai ales infecții bacteriene, precum amigdalita purulentă, laringita, farigo-amigdalitele sau otita.





„Uneori, răcelile de vară vă iau prin surprindere, pentru că debutează brusc și nu prezintă din timp simptome clare: tuse, secreții nazale, dureri musculare, slăbiciune. Totuși, există și situații în care infecțiile de vară pot debuta brusc cu semne severe, stare proastă, febră mare, vărsături, dureri de cap, de aceea e important ca oamenii să consulte de urgență un medic. Tocmai de aceea, se recomandă ca pe timp de caniculă să încercați să vă răcoriți, fără a apela la metode extreme. În plus, căutați zonele umbroase și faceți des dușuri cu apă călduță, nu rece. Dacă folosiți ventilatorul, aveți grijă ca el să nu fie îndreptat direct către voi. Pentru a combate durerile de gât se pot administra atât pastile specifice, dar și antitermice și antiinflamatoare, pentru a ameliora stările proaste și febra”, a explicat medicul.





În același timp, în combaterea răcelilor, un rol la fel de important îl are și alimentația. Specialiștii recomandă fructele de pădure și căpșunile care sunt foarte bogate în vitamina C și, în plus, conțin și antioxidanți care stimulează imunitatea și au și efect antiinflamator. De asemenea, puteți introduce în meniul dumneavoastră legume și fructe bogate în vitamina C, precum ardeiul, varza, fructele de pădure.





Dacă vă doare gâtul, este posibil să aveți faringită. Cauzele faringitei includ infecțiile virale, cum ar fi răcelile comune și infecțiile bacteriene, cum ar fi streptococul din grupa A. Faringita este o afecțiune comună și rareori este un motiv de îngrijorare. Partea bună este că faringita virală dispare cam într-o săptămână. Cu toate acestea, cunoașterea cauzei poate ajuta oamenii să-și restrângă opțiunile de tratament. Oricum, ambele forme virale și bacteriene de faringită sunt contagioase. De ce? Pentru că germenii care provoacă faringită tind să trăiască în nas și gât, iar atunci când o persoană cu această condiție tușește sau strănută, eliberează picături mici care conțin virusul sau bacteriile în aer. Ca urmare, o persoană se poate infecta prin respirarea acestor picături mici, atingerea obiectelor contaminate și apoi atingerea feței, dar și consumând alimente și băuturi contaminate. Acesta este motivul pentru care este esențial ca o persoană să-și spele mâinile înainte de a manipula alimentele sau de a le atinge fața.

De foarte multe ori, oamenii răcesc din cauza microbilor care circulă și dau diferite infecții ale căilor respiratorii. Spre deosebire de perioada de iarnă, vara circulă mai multe bacterii care dau faringite sau amigdalite purulente, precizează dr. Camelia Moise. În plus, răcelile care apar în anotimpul călduros sunt declanșate și de diversele metode la care oamenii apelează pentru a se răcori.