Psoriazisul - boala care ridică ziduri

Astăzi este celebrată, la nivel internațional, Ziua Mondială a Psoriazisului. O zi instituită în 2003, de asociațiile de pacienți, pentru a atrage atenția asupra severității acestei afecțiuni și a modului cum afectează viața bolnavilor. Anul acesta, organizațiile de profil aduc în prim-plan incidența în creștere a psoriazisului la copii și nevoia de a fi depistat din timp, pentru a asigura un tratament corespunzător. Psoriazisul este o boală urâtă de piele. Nu duce la decesul bolnavului, dar îi afectează viața, din cauza aspectului inestetic. Bolnavul diagnosticat cu această afecțiune are mâinile, coatele, genunchii, scalpul sau tălpile picioarelor acoperite de plăci roșii, cu cruste alb-siderii, proeminente. În timp, zonele afectate pot căpăta aspect de „carne vie”, sângerând și împiedicând pacientul să îndeplinească diverse activități. Din cauza acestor pete psoriazice, bolnavul ajunge să fie marginalizat, aspect mai greu de suportat decât boala efectivă, atrag atenția medicii. De aceea, asociațiile de pacienți au stabilit, în 2003, ca în fiecare an, pe 29 octombrie să fie celebrată Ziua Mondială a Psoriazisului, prilej pentru a înțelege mai bine această boală. Anul acesta, specialiștii atrag atenția asupra incidenței în creștere a bolii în rândul copiilor. Factorii care declanșează boala Psoriazisul este depistat, în general, între 10 și 30 de ani. Au fost întâlnite însă situații când boala a fost depistată la nou-născuți de câteva zile. Cauzele care duc la apariția bolii nu au fost descoperite încă, dar medicii spun că au fost stabiliți factorii care influențează declanșarea afecțiunii: factorul genetic (fiecare bolnav are cel puțin o rudă de asemenea diagnosticată), leziuni mai vechi la nivelul pielii, climatul (frigul și clima uscată), infecțiile pielii și gâtului, fumatul ori stresul. Medicii spun că factorii care declanșează psoriazisul sunt atât de variați, că încă nu s-a putut stabili cu certitudine de ce ar trebui să se ferească cei care au cazuri în familie și au, astfel, o predispoziție genetică. De exemplu, s-a constatat în cazul fetițelor că declanșarea bolii a coincis cu prima menstruație. La fel, pot influența și stările conflictuale din familie, dificultățile la școală, glumele răutăcioase ale colegilor. Psoriazisul nu se vindecă Acest aspect trebuie să-l înțeleagă, încă de la început, bolnavii și părinții micuților diagnosticați cu boala. Nu înseamnă însă că întreaga viață pacientul va avea mâinile sau picioarele acoperite de petele roșii, dizgrațioase. Tratamentele existente (creme pe bază de vitamina D, hidrocortizan, fototerapie - expunerea la raze ultraviolete de tip B) nu duc la vindecare, dar ameliorează simptomele. Astfel, prin respectarea indicațiilor medicilor, pacienții pot scăpa de plăcile roșiatice și de inflamare, chiar dacă s-ar putea să fie nevoiți să încerce mai multe scheme terapeutice până la găsirea unui tratament eficient. Chiar și sub terapie, boala are o evoluție imprevizibilă, cu agravări și recidive. Simptomele apar brusc, ciclul de remisiuni fiind prezent pe tot parcursul vieții. De aceea, bolnavii trebuie să știe să se protejeze, să evite frigul, expunerea îndelungată la soare, să-și îngrijească pielea în mod deosebit. De asemenea, este importantă atitudinea societății vizavi de bolnavi: marginalizarea lor poate fi un factor de risc ce ar putea duce la agravarea afecțiunii. Potrivit International Federation of Psoriasis Associations (IFPA), în lume există peste 125 de milioane de persoane diagnosticate cu psoriazis - aproximativ 3% din populația Americii de Nord ori a Europei. Se constată o incidență crescută în țările nordice, cel mai probabil din cauza climei. În România, incidența reală a bolii nu este cunoscută. Datele strânse în 2003 prin medicii de familie arată existența a 12.000 de bolnavi. Se crede însă că numărul real al bolnavilor ar fi de peste 400.000, ținând cont de zona geografică, climă și factorii de risc.