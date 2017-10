Psoriazisul ameninţă judeţul Constanţa

Psoriazisul amenință județul Constanța

Psoriazisul afectează un procent destul de ridicat din populație în județul nostru, ne atenționează medicii dermatologi. În localitatea Cuza Vodă, peste 25% dintre cetățeni suferă de această boală. În urma unei campanii de informare demarată la nivel național, timp de două săptămâni, la Constanța se vor desfășura consultații gratuite pentru bolnavii de psoriazis. Campania de informare a început săptămâna trecută și este derulată de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA), în colaborare cu Dermato Leo Pharma. Acțiunea a ajuns, ieri, și la Constanța, ocazie cu care organizatorii au anunțat că, în următoarele două săptămâni, pun la dispoziția localnicilor consultări gratuite în cabinetele medicilor dermatologi. „Constănțenii se pot programa la numărul de telefon 0.800.410.008, linie telefonică gratuită, la unul dintre medicii dermatologi din județ înscriși în program. Consultul la medicul dermatolog este esențial, deoarece psoriazisul este o boală personalizată care are nevoie de un tratament personalizat”, a declarat, ieri, Rozalina Lepădatu, președintele APAA. Incidență ridicată a psoriazisului în județul nostru La conferința de lansare a campaniei în Constanța, a participat și dr. Gheorghe Nicola, membru al Societății Române de Dermatologie și al Asociației Europene de Dermato-Venerologie, șeful secției de Dermato-Venerice din cadrul Spitalului Județean Constanța. Medicul specialist a ținut să precizeze că psoriazisul are o incidență foarte ridicată în Constanța, față de nivelul național. „Dacă în țară se constată o incidență de 2 la sută, în județul nostru, aceasta se încadrează între 2,5 și 2,8 procente. Este o cifră foarte mare. Psoriazisul reprezintă o preocupare deosebită pentru medicii dermatologi constănțeni, pentru că aproape trei din 100 de pacienți suferă de această afecțiune”, a afirmat, ieri, dr. Nicola. Totodată, medicul a mai spus că în județul Constanța există o localitate în care mai mult de un sfert din populație este afectată de psoriazis. Este vorba de comuna Cuza Vodă, din apropiere de Medgidia, unde peste 25% dintre locuitori au fost diagnosticați cu psoriazis. Medicul dermatolog nu a putut spune cu exactitate ce a determinat o incidență atât de ridicată a bolii într-o singură comună, mai mult decât factorii de risc obișnuiți. Psoriazisul este o boală dispozițională, reacțională și plurifactorială, încadrată în grupa bolilor autoimune. „Este o boală a cărei zestre este genetic moștenită. Întotdeauna în antecedentele familiale ale unui bolnav cu psoriazis, noi întâlnim un alt bolnav, fie că este vorba despre unul dintre părinți, unul din bunici sau poate fi chiar un strămoș îndepărtat. Transmiterea nu se face neapărat de la o generație la alta”, ne-a explicat dr. Gheorghe Nicola.Cei care au în familie cazuri de psoriazis sunt predispuși acestei boli, dar afecțiunea este influențată și de alți factori. „De cele mai multe ori este vorba despre factori psihogeni precum stres, suprasolicitare, tensiune psihică, enervare, muncă multă sau lipsa orelor de relaxare. Cu cât acești factori au fost mai intenși și pe o perioadă mai lungă de timp, cu atât manifestările clinice, sunt mai severe și ocupă o suprafață mai mare de tegument”, a precizat medicul dermatolog. Alți factori de risc ar fi infecțiile, traumatismele sau intervențiile chirurgicale. Totodată, consumul de alcool sau fumatul determină o agravare a erupției. Persoanele afectate de această boală a pielii sunt ocolite, de cele mai multe ori, de restul populației, deoarece leziunile sunt vizibile. Mulți au impresia greșită că boala este contagioasă și se feresc de contactul cu bolnavii de psoriazis. „Afecțiunea se manifestă prin apariția unor plăci eritematoase foarte bine delimitate, acoperite cu scuame alb sidefii, uscate, pluristratificate și ușor detașabile. În timp ce la unii bolnavi, leziunile sunt milimetrice, la alții sunt mai mari, de mărimea unei monede, dar sunt și forme severe în care leziunile sunt extensive, cu diametrul de peste 30 - 40 de centimetri, uneori ocupând întreaga suprafață a tegumentului”, am aflat de la dr. Nicola. În formele extensive ale bolii, leziunile își fac apariția pe zonele descoperite, pe antebrațe, la coate, la nivelul decolteului și, în cazuri mai rare, pe față. Expunerea la soare, eficientă pentru 90% dintre pacienți Dr. Gheorghe Nicola ne-a mai spus că în tratarea psoriazisului se folosește o paletă largă de terapii. „De cele mai multe ori, la psoriazisul stabil folosim doar terapia topică, adică cea locală - unguente, loțiuni sau geluri, în funcție de localizarea leziunilor. Doar în formele severe de boală intervenim cu terapia sistemică, mergând gradat până la cea biologică”, a menționat dermatologul. Constănțenii însă sunt avantajați deoarece se pot trata în mod natural cu ajutorul razelor ultraviolete ale soarelui. „În Constanța, pacienții beneficiază de mare și de razele soarelui. Pentru 90% din cazurile de psoriazis efectele razelor ultraviolete sunt benefice, dar pentru 10 procente determină o agravare a bolii”, a adăugat dr. Nicola.