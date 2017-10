Psihologul, "doctorul de suflete" care ne ajută să trecem peste orice impas

Așa cum mergem la medic pentru investigații sau analize atunci când simțim că sănătatea noastră are de suferit, așa ar trebui să ne adresăm și unui psiholog atunci când o situație de viață ne depășește, nu avem puterea să o gestionăm, nu ne găsim resursele necesare și nu găsim soluții. „Doctorul de suflete” nu judecă și nu dă sfaturi, ci îi acordă pacientului un reper emoțional după care acesta să se poată ghida.Multe persoane încă sunt temătoare în ceea ce privește consultul psihologic și evită în mod constant să ajungă la un specialist chiar dacă sunt într-un impas existențial, în principal din cauza mitului eronat că „la psiholog merg doar nebunii”.Psihologia este o știință ce are principii, metode și tehnici de aplicare, este măsurabilă și presupune un grad de predicție, toate în interesul și beneficiul omului.„În termeni uzuali, psihologia se învață ca orice altă meserie. Este foarte adevărat că pentru a putea practica această meserie este nevoie de o anumită înclinație, de interes pentru domeniu și pentru oameni, de determinare, perseverență, foarte multă muncă și mai ales talent, însă în esență, psihologul este un OM care iubește, înțelege și ajută oamenii, un «Doctor de suflete».Omul care alege această meserie își dorește și își dedică viața înțelegerii, susținerii și ajută alți oameni să depășească impasurile vieții, situațiile de criză, indeciziile, dificultățile de adaptare, relaționare și integrare. Pentru a putea profesa ca psiholog, este nevoie ca anterior să existe un lung proces de formare întins pe mulți ani, care începe cu o facultate de profil și continuă cu mii de ore de formare întinse pe parcursul unei vieți, examene de competență teoretice și mai ales practice”, explică psihologul Elena Ranga.Nevoi și așteptăriCa să poată practica în domeniul consilierii și al psihoterapiei, psihologul trece el însuși printr-un proces de dezvoltare personală și de restructurare a personalității, iar apoi se formează și se abilitează învățând să înțeleagă, să susțină, să ajute oamenii prin dezvoltarea unor noi strategii de adaptare și activarea resurselor blocate.„Consilierul psihologic este diferit de orice persoană relativ interesată și disponibilă să asculte, în mai multe dimensiuni: are un volum foarte mare de informații de specialitate privind structurile de personalitate și modul în care acestea influențează viața și adaptarea per ansamblu, este conștient de mecanismele de apărare ale psihicului uman, astfel încât clientul nu se va simți agresat, intruzat, forțat.Nu își transpune propriile idei, păreri, principii, valori sau soluții asupra clientului și nu încarcă clientul cu propriile trăiri sau experiențe de viață, așa cum nu este părtinitor unui sex sau unei persoane.Nu pune etichete și nu încadrează în tipare, nu critică, nu dă sfaturi și direcții, însă, un psiholog consilier ajută clientul: să conștientizeze felul în care funcționează (gânduri - emoții - comportamente).Îl ajută pe acesta să conștientizeze propriile nevoi și așteptări, să conștientizeze propriile resurse, să deblocheze și să descopere strategii noi eficiente și adaptative la contextul real de viață.Psihologul susține implementarea în realitate a strategiilor clientului, îl ajută pe client să își formeze și întărească Eul.În esență, consilierul psihologic este un reper emoțional echilibrant și un garant al succesului clientului în munca pe care o parcurge cu sine.Consilierea nu este un proces de sfătuire expertală, cum adesea în mod eronat se crede, ci este mai degrabă un proces de explorare împreună între doi participanți - consilierul și clientul - co-parteneri în acest demers, în deplină siguranță sub protecția confidențialității.Consilierea psihologică se adresează persoanelor în normalitate aflate într-un impas sau într-o situație de criză existențială și presupune un demers mai scurt sau mai lung, în funcție de ritmul de dezvoltare și de nevoile reale ale clientului. Consilierea presupune și susține ancorarea în realitate în viața de zi cu zi, integrând perspectiva unică și autentică a clientului și are ca scop armonizarea și eficientizarea dinamicii gânduri - emoții - comportamente în scopul adaptării și optimizării umane.Consilierea nu caută perfecțiunea, ci dă șansa oamenilor să fie fericiți în originalitatea și individualitatea lor, în contextual propriu de viață”, a completat psihologul Elena Ranga.