Prurigo, dermatoza care afectează copiii sub trei ani

Fragilitatea copiilor derivă mai ales din faptul că la vârste foarte fragede, sistemul imunitar nu este suficient de puternic pentru a feri orga-nismul de afecțiuni, așa cum se întâmplă de multe ori în cazul adulților. Secretul stăpânirii unora dintre aceste afecțiuni este însă la îndemâna oricărui părinte care printr-o alimentație corectă, își poate ajuta micuțul să treacă peste astfel de episoade de boală. Soluția este valabilă mai ales în cazul unei afecțiuni supărătoare cum este prurigo, o formă de dermatită alergică.Dermatitele pot avea cauze ascunseDacă vorbim de adulți, dermatitele pot da mari bătăi de cap, pentru că ele au dintre cele mai ascunse cauze: virale, bacteriene sau chiar candidozice. La copii însă, cea mai frecventă formă de dermatită este de natură alergică și uneori este confundată de părinți cu binecunoscuta varicelă. Această reacție poate fi produsă de alergenii ali-mentari, parazitari sau infecțioși: ouăle, laptele de vacă, ciocolata, coloranți sau infecții microbiene ca amigdalita și otita. Dermatoza evoluează în perioade cu durata de 3-4 zile, cu leziuni în diferite etape de dezvoltare. În majoritatea cazurilor pruritul apare anterior leziunilor cutanate.Specific copiilor sub trei aniPrurigo infantil poate să apară la copiii între cinci luni și trei ani și este condiționat mai ales de sensibilizarea organismului copiilor la diferiți alergeni de natură alimentară sau chiar medicamentoasă.„Prurigo este specifică copiilor sub trei ani și se caracterizează prin noduli edemațiați, de culoare roșie, cu mici vezicule în vârf umplute cu lichid. Sunt localizate în zona suprafesieră și în zona maleolară și prezintă mâncărime, senzația de arsură sau usturime, copilul devenind foarte agitat”, a explicat pentru Cuget Liber, dr. Gherghina Rizea, medic primar pediatru. La adulții sau copiii care sunt obezi, pliurile cutanate sunt accentuate iar inflamația poate apărea sub pliurile abdominale, pliurile gâtului și la încheieturile mâinilor. Așadar, printre factorii de risc care nu ocolesc copiii se numără și greutatea scăpată de sub control.Tratamentul constă în dieta fără proteineDeși tratamentul se prescrie în funcție de fiecare pacient în parte de către medicul pediatru, de reținut este faptul că boala nu trece fără o dietă adecvată. „Boala nu cedează decât după ce copilul primește o alimentație specifică acestei afecțiuni. Tratamentul constă de altfel, într-o dietă fără proteine și medicamente antialergice. Adică mesele copiilor nu mai trebuie să conțină carne, lapte sau ouă”, a mai explicat medicul Gherghina Rizea.